Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28341970/
5 января 2017, 18:17 | Бокс | Чемпионат.com

Джошуа: Победа над Кличко сделает меня легендой

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии IBF Энтони Джошуа считает, что победа над Владимиром Кличко впишет его имя в историю бокса.

Чемпион мира в <span class=error>супертяжёлом</span> весе по версии IBF <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> считает что победа над Владимиром <span class=error>Кличко</span> впишет его имя в историю бокса. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча этих боксёров запланирована на 29 апреля в Великобритании.

«Это бой, который может за ночь изменить мой статус с чемпиона на легенду. Это бой, который привлечёт огромное внимание, который может изменить отношение болельщиков ко мне. Сейчас я являюсь чемпионом мира по версии IBF, и теперь мне нужно побеждать правильных соперников, чтобы войти в историю. Сделать это не единоразово, а повторять снова и снова. Это начало легендарной кампании», — цитирует Джошуа BoxingScene.

Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена