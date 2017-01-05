Джошуа: Победа над Кличко сделает меня легендой

Встреча этих боксёров запланирована на 29 апреля в Великобритании.



«Это бой, который может за ночь изменить мой статус с чемпиона на легенду. Это бой, который привлечёт огромное внимание, который может изменить отношение болельщиков ко мне. Сейчас я являюсь чемпионом мира по версии IBF, и теперь мне нужно побеждать правильных соперников, чтобы войти в историю. Сделать это не единоразово, а повторять снова и снова. Это начало легендарной кампании», — цитирует Джошуа BoxingScene.