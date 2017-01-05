Андре Уорд намекнул на возможное завершение карьеры

Американец на данный момент должен матч-реванш Сергею Ковалёву, у которого отнял чемпионские пояса, одержав спорную победу по очкам в ноябре.



«На самом деле мне больше не нужно драться. Я в значительной мере достиг всего, чего хотел достичь. Я дерусь больше не ради денег, а потому что бог дал мне возможность делать это, и я всё ещё люблю то, чем занимаюсь.



Сейчас я должен правильно использовать своё время, чтобы гарантировать, что каждое принятое мной решение будет верным и каждый бой, который я выберу, был правильным. Потому что если это не так, то я не знаю, имеет ли смысл продолжать.

Я должен принять тяжёлые решения в ближайшие несколько месяцев. Бокс — это не игровой спорт. Очевидно, что я в этом спорте давно и продолжение должно иметь смысл. Я думаю, что только коллективное совещание с командой, молитвы и беседы с женой помогут мне принять правильное решение", — цитирует Уорда Rolling Stone.