Латиноамериканские зрители увидят телепрограмму о Головкине
Телеканал Space, вещающий на территории Латинской Америки, анонсировал спецвыпуск программы о боксе Combate Space, посвященный лучшим боксерам минувшего 2016 года, сообщает Sports.kz.
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Одним из героев телешоу станет казахстанский чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин.
Программа выйдет в эфир ночью с 7 на 8 января.
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