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https://sport.mail.ru/news/boxing/28340381/
5 января 2017, 14:54 | Бокс | Sports.kz

Латиноамериканские зрители увидят телепрограмму о Головкине

Телеканал Space, вещающий на территории Латинской Америки, анонсировал спецвыпуск программы о боксе Combate Space, посвященный лучшим боксерам минувшего 2016 года, сообщает Sports.kz.

Телеканал Space вещающий на территории Латинской Америки анонсировал спецвыпуск программы о боксе Combate Space посвященный лучшим боксерам минувшего 2016 года сообщает Sports.kz. Увеличить
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Одним из героев телешоу станет казахстанский чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин.

Программа выйдет в эфир ночью с 7 на 8 января.

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