Сын Кости Цзю проведет второй поединок в профессионалах 3 февраля в Аделаиде
МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю Тим проведет второй поединок на профессиональном ринге 3 февраля в Аделаиде. Об этом ТАСС сообщили организаторы боя.
«Тим проведет следующий бой 3 февраля в андеркарте поединка Грин — Мундин», — сказал собеседник агентства.
22-летний Цзю 17 декабря в дебютном шестираундовом поединке среди профессионалов в весовой категории до 72,6 кг победил австралийца Зоррана Кэсседи по очкам единогласным решением судей.
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