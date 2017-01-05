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https://sport.mail.ru/news/boxing/28340171/
5 января 2017, 14:52 | Бокс | ТАСС

Сын Кости Цзю проведет второй поединок в профессионалах 3 февраля в Аделаиде

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю Тим проведет второй поединок на профессиональном ринге 3 февраля в Аделаиде. Об этом ТАСС сообщили организаторы боя.

«Тим проведет следующий бой 3 февраля в андеркарте поединка Грин — Мундин», — сказал собеседник агентства.

22-летний Цзю 17 декабря в дебютном шестираундовом поединке среди профессионалов в весовой категории до 72,6 кг победил австралийца Зоррана Кэсседи по очкам единогласным решением судей.
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