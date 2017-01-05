Чеботарев встретится в дебютном бою в профессионалах с боксером, потерпевшим 55 поражений

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Дебют Чеботарева состоится в Риге 8 января.

Россиянин в первом раунде олимпийского турнира в Рио-де- Жанейро уступил азербайджанцу Камрану Шахсуварлы.

28-летний Чеботарев, выступающий в весовой категории до 75 кг, является бронзовым призером чемпионата мира и чемпионом Европы, также четыре раза выигрывал первенство России.

В активе 30-летнего Секереша 18 побед, 55 поражений и три ничьи. Венгр в среднем проводит по два поединка в месяц.