Чеботарев встретится в дебютном бою в профессионалах с боксером, потерпевшим 55 поражений
МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Венгр Норберт Секереш станет соперником Артема Чеботарева в дебютном поединке российского боксера на профессиональном ринге. Об этом сообщают организаторы поединка.
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Дебют Чеботарева состоится в Риге 8 января.
Россиянин в первом раунде олимпийского турнира в Рио-де- Жанейро уступил азербайджанцу Камрану Шахсуварлы.
28-летний Чеботарев, выступающий в весовой категории до 75 кг, является бронзовым призером чемпионата мира и чемпионом Европы, также четыре раза выигрывал первенство России.
В активе 30-летнего Секереша 18 побед, 55 поражений и три ничьи. Венгр в среднем проводит по два поединка в месяц.
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