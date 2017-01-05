Микки Рурк желает провести ещё как минимум два боя на профи-ринге
64-летний голливудский актёр Микки Рурк планирует провести ещё два боя на профессиональном ринге в 2017 году, прежде чем завершить боксёрскую карьеру.
Ранее появилась информация, что Рурк может провести следующий бой на Урале в
«Мы не будем говорить о моём возвращении на ринг, пока не будем иметь дат хотя бы ещё для двух поединков. Я хочу уйти на пенсию с рекордом 10−0−2. Сейчас у меня 8−0−2. Я хочу сохранить ноль в графе поражений», — цитирует Рурка TMZ.
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