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https://sport.mail.ru/news/boxing/28339025/
5 января 2017, 13:31 | Бокс | Чемпионат.com

Мэнни Пакьяо может провести бой с Джеффом Хорном в Австралии

Филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо (59−6−2, 38 КО) может провести защиту титула чемпиона мира по версии WBO во втором полусреднем весе в бою с Джеффом Хорном (16−0−1, 11 КО) в Брисбене (Австралия).

Промоутер Хорна Дин Лонерган из Duco Events отправится в Лос-Анджелес, чтобы обсудить с Бобом Арумом возможность организации этого боя на австралийской земле. Их встреча запланирована на 10 января.

На данный момент Хорн занимает вторую строчку рейтинга WBO во втором полусреднем весе, в прошлом месяце он одержал громкую победу над Али Фунекой. Ранее предполагалось, что Хорну необходимо победить по меньшей мере ещё одного именитого соперника, чтобы заполучить бой с Пакьяо. Однако недавние комментарии Арума, объявившего о намерении устроить для Пакьяо мировое турне, изменили ситуацию.
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