Мэнни Пакьяо может провести бой с Джеффом Хорном в Австралии

Промоутер Хорна Дин Лонерган из Duco Events отправится в Лос-Анджелес, чтобы обсудить с Бобом Арумом возможность организации этого боя на австралийской земле. Их встреча запланирована на 10 января.



На данный момент Хорн занимает вторую строчку рейтинга WBO во втором полусреднем весе, в прошлом месяце он одержал громкую победу над Али Фунекой. Ранее предполагалось, что Хорну необходимо победить по меньшей мере ещё одного именитого соперника, чтобы заполучить бой с Пакьяо. Однако недавние комментарии Арума, объявившего о намерении устроить для Пакьяо мировое турне, изменили ситуацию.