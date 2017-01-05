Мэнни Пакьяо может провести бой с Джеффом Хорном в Австралии
Филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо (59−6−2, 38 КО) может провести защиту титула чемпиона мира по версии WBO во втором полусреднем весе в бою с Джеффом Хорном (16−0−1, 11 КО) в Брисбене (Австралия).
Промоутер Хорна Дин Лонерган из Duco Events отправится в
На данный момент Хорн занимает вторую строчку рейтинга WBO во втором полусреднем весе, в прошлом месяце он одержал громкую победу над Али Фунекой. Ранее предполагалось, что Хорну необходимо победить по меньшей мере ещё одного именитого соперника, чтобы заполучить бой с Пакьяо. Однако недавние комментарии Арума, объявившего о намерении устроить для Пакьяо мировое турне, изменили ситуацию.
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