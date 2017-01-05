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https://sport.mail.ru/news/boxing/28338719/
5 января 2017, 13:11 | Бокс | ТАСС

Представители Поветкина будут присутствовать на вскрытии допинг-пробы «Б» в США

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Представители российского боксера Александра Поветкина будут присутствовать на вскрытии допинг-пробы «Б» спортсмена в лаборатории Лос- Анджелеса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всемирного боксерского совета (WBC).

Как сообщили ТАСС в <nobr>пресс-службе</nobr> Всемирного боксерского совета российский спортсмен делал соответствующий запрос. Увеличить
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Допинг-проба «Б» россиянина будет вскрыта в субботу в лаборатории в Лос-Анджелесе.

«Поветкин делал соответствующий запрос», — сообщил собеседник агентства.

В допинг-пробе Поветкина от 6 декабря было обнаружено минимальное количество запрещенного вещества остарина, в связи с чем WBC отказался санкционировать бой россиянина против канадца Бермейна Стиверна за титул временного чемпиона WBC в супертяжелом весе. Соперником Поветкина по поединку 17 декабря стал француз Жоанн Дюопа, которого российский боксер нокаутировал в шестом раунде. При этом допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат.
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