Представители Поветкина будут присутствовать на вскрытии допинг-пробы «Б» в США

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Допинг-проба «Б» россиянина будет вскрыта в субботу в лаборатории в Лос-Анджелесе.

«Поветкин делал соответствующий запрос», — сообщил собеседник агентства.