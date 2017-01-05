Представители Поветкина будут присутствовать на вскрытии допинг-пробы «Б» в США
МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Представители российского боксера Александра Поветкина будут присутствовать на вскрытии
допинг-пробы «Б» спортсмена в лаборатории Лос- Анджелеса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всемирного боксерского совета (WBC).
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Видимо, что-то случилось...
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«Поветкин делал соответствующий запрос», — сообщил собеседник агентства.
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