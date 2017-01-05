Наставник Головкина стал лучшим тренером-2016 по версии USA Today
Американец Абель Санчес второй раз подряд удостоился награды лучшего тренера года по версии издания USA Today, сообщает Sports.kz.
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Санчес завоевал признание за успешную работу в минувшем году с такими боксерами, как Геннадий Головкин, Мурат Гассиев, Константин Пономарев и Денис Шафиков.
Соперниками специалиста были его соотечественник Роберт Гарсия и британец Шейн Макгиган.
«Этот год может стать еще важнее для Санчеса с Головкиным. После боя с Дэниэлом Джейкобсом 18 марта Геннадий надеется встретиться с Саулем Альваресом в сентябре и Хулио Сезаром
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