Наставник Головкина стал лучшим тренером-2016 по версии USA Today

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Санчес завоевал признание за успешную работу в минувшем году с такими боксерами, как Геннадий Головкин, Мурат Гассиев, Константин Пономарев и Денис Шафиков.

Соперниками специалиста были его соотечественник Роберт Гарсия и британец Шейн Макгиган.