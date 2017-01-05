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https://sport.mail.ru/news/boxing/28338707/
5 января 2017, 13:10 | Бокс | Sports.kz

Наставник Головкина стал лучшим тренером-2016 по версии USA Today

Американец Абель Санчес второй раз подряд удостоился награды лучшего тренера года по версии издания USA Today, сообщает Sports.kz.

Американец <span class=error>Абель</span> <span class=error>Санчес</span> второй раз подряд удостоился награды лучшего тренера года по версии издания USA Today сообщает Sports.kz. Увеличить
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Санчес завоевал признание за успешную работу в минувшем году с такими боксерами, как Геннадий Головкин, Мурат Гассиев, Константин Пономарев и Денис Шафиков.

Соперниками специалиста были его соотечественник Роберт Гарсия и британец Шейн Макгиган.

«Этот год может стать еще важнее для Санчеса с Головкиным. После боя с Дэниэлом Джейкобсом 18 марта Геннадий надеется встретиться с Саулем Альваресом в сентябре и Хулио Сезаром Чавесом-младшим — в декабре. Чемпион мира WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс также находится в числе потенциальных оппонентов», — отмечает издание.

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