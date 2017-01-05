Три потенциальных боя Головкина — в числе самых прибыльных на 2017 год
Британский сайт Worldboxingnews.net составил десятку потенциально наиболее прибыльных поединков в боксе на 2017 год без Флойда
Мейвезера-младшего, сообщает Sports.kz.
В их число вошли сразу три события с участием казахстанского чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина. Самым же прибыльным из возможных издание признало столкновение Мэнни Пакьяо и Сауля Альвареса.
Второе место занял ожидаемый бой Геннадия с Саулем «Канело» Альваресом:
«Главный бой 2017 года в среднем весе имеет потенциал стать первым со времен поединка Альвареса и Котто
Встреча GGG с Мэнни Пакьяо расположилась следом, на третьей строчке:
«Чем больше проходит времени — тем больше возрастает дистанция между участниками этого “дуэта”, но в то время, как Головкин продолжает настаивать, что он все еще может уложиться в 154 фунта, такой поединок имеет некоторые возможности состояться и он стал бы огромной затеей».
На шестой позиции — потенциальное противостояние Головкина с Андре Уордом или Сергеем Ковалевым:
«Многие жаждали, чтобы GGG поднялся в весе с тех пор, как он объединил титулы в поединке с Давидом Лемье, но пока Канело колеблется в районе средней категории, Головкину суждено подождать».
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