Казахстанский нокаутер Бахтияр Эюбов проведет в январе два боя за 15 дней

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Согласно данным сайта Boxrec.com, 30-летний Эюбов вернется на ринг 7 января в городе Дирборн, штат Мичиган (США). Его соперником будет Элвин Перес из Никарагуа, на счету которого 28 побед (19 КО) при 16 поражениях и четырех ничьих. Формат поединка — шесть раундов.

Следующий бой Эюбова намечен на 22 января в Дейтройте. Об этом ранее рассказал менеджера казахстанского боксера. Соперник по этому поединку пока неизвестен.

Добавим, что на данный момент Эюбов провел на профессиональном ринге 11 боев и во всех одержал победы. Из них десять он завершил досрочно.