Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28338215/
5 января 2017, 12:42 | Бокс | Sports.kz

Тренер Джейкобса уверен в его победе над Головкиным

Тренер Дэниэла Джейкобса Андре Розье не сомневается в успехе своего подопечного в поединке с Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.

Тренер <span class=error>Дэниэла</span> Джейкобса <span class=error>Андре</span> <span class=error>Розье</span> не сомневается в успехе своего подопечного в поединке с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«GGG нужно будет беспокоиться о силе Джейкобса. У них фактически одинаковый процент нокаутов. Дэнни намного быстрее Головкина и лучше работает ногами. Мы не планируем беспокоиться о том, что может случиться, когда Головкин по нам попадет. Это не проблема. Это мы собираемся бить Головкина и уклоняться от его ответных ударов снова и снова.

Я скажу, что мы добьемся победы решением судей после 12 раундов. Если нам удастся нанести достаточный урон, это будет, словами моего дорогого брата Вирджила Хантера, «милосердная остановка». Это когда вы избиты так сильно, что приходится остановить бой. Мы очень уверены в том, что мы победим, — передает слова Розье корреспондент Boxing News.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
05 января

«Головкин жаждет крови!». СМИ о бое с Джейкобсом

Экс-чемпион мира сравнил бой Головкин - Альварес с поединком Леонард - Хирнс

Талгаев возглавил «Тараз»