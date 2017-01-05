Тренер Джейкобса уверен в его победе над Головкиным

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«GGG нужно будет беспокоиться о силе Джейкобса. У них фактически одинаковый процент нокаутов. Дэнни намного быстрее Головкина и лучше работает ногами. Мы не планируем беспокоиться о том, что может случиться, когда Головкин по нам попадет. Это не проблема. Это мы собираемся бить Головкина и уклоняться от его ответных ударов снова и снова.

Я скажу, что мы добьемся победы решением судей после 12 раундов. Если нам удастся нанести достаточный урон, это будет, словами моего дорогого брата Вирджила Хантера, «милосердная остановка». Это когда вы избиты так сильно, что приходится остановить бой. Мы очень уверены в том, что мы победим, — передает слова Розье корреспондент Boxing News.