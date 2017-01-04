Бокс в январе: первой просыпается Америка

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8 января

Рига. Артем Чеботарев (Россия) — Норберт Секереш (Венгрия).

Чемпион Европы и бронзовый призер чемпионата мира среди любителей в столице Латвии проведет свой дебютный поединок на профессиональном ринге. Четырехкратный чемпион страны принял такое решение после неудачно сложившегося для него олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро, где он уже в первом своем поединке уступил по итогам довольно спорного решения судей азербайджанцу Камрану Шахсуварлы.

Соперником 28-летнего Чеботарева в рамках весовой категории до 76,2 кг станет 30-летний венгерский боксер, на счету которого только 18 побед при 55 поражениях и трех ничьих.

13 января

Хайалиа (штат Флорида, США). Эрисленди Лара (Куба) — Юрий Форман (Израиль).

Кубинский обладатель титула суперчемпиона мира по версии WBA в весе до 69,9 кг будет отстаивать свое звание в противостоянии с 36-летним уроженцем белорусского Гомеля, проживающим в США и выступающим под флагом Израиля.

Букмекеры не оставляют никаких шансов на победу претенденту на титул несмотря на его не самый плохой послужной список.

и то, что оба боксера — не самые бьющие. Тем не менее, коэфициент на то, что 33-летний Лара четвертый для себя год начнет чемпионом, составляет 1,01.

Интересно, что Форман сам ранее владел титулом WBA в данной категории (пусть и без приставки «супер»), но потерял его в 2010 году, нокаутом проиграв знаменитому пуэрториканцу Мигелю Котто, после чего сражался не с самыми выдающимися соперниками, досрочно проиграв одному из них.

14 января

Нью-Йорк, США. Джеймс Дигейл (Великоборитания) — Баду Джек (Швеция).

Первый по-настоящему крупный боксерский вечер 2017 года состоится в Бруклине на арене Barclays Center. В рамках него пройдут два титульных поединка, и в первом из них за объединение поясов сразятся чемпионы, а во втором небитому ранее обладателю пояса будет противостоять небитый ранее претендент.

Дигейл является чемпионом по версии IBF, а Джек — WBC в категории до 76,2 кг. Расклад сил тут рисуется в пользу британца, тем более что-то уж очень не любят в последних поединках судьи 33-летнего темнокожего шведа.

Оба соперника имеют в пассиве по одному поражению, а из известных соперников сражались практически с одними и теми же. Тем не менее 30-летний Дигейл уже уверовал в свою итоговую победу и даже размышляет о том, что неплохо был следом схлестнуться с сеперчемпионом из категории до 72,6 кг казахстанцем Геннадием Головкиным, которого зазывает в свой вес.

Хосе Педраса (Пуэрто-Рико) — Жервонта Дэвис (США).

В этом поединке, как уже говорилось, встретятся два не знающих поражений соперника, а на кону будет стоять принадлежащий 27-летнему пуэрто-риканцу титул чемпиона мира по версии IBF в весе до 59 кг.

Вполне вероятно, что финального гонга в этом бою ни зрители, ни боксеры не услышат: на общие 37 сражений этих соперников приходится 27 побед нокаутами.

Большинство из них — на счету претендента, но и оппозиция у него все же была не чемпионская.

Евгений Хитров (Украина) — Имманувель Алим (США).

Еще в одном поединке в Бруклине чемпионского титула на кону не будет, но тот из соперников, кто станет обладателем вакантного серебряного пояса WBC в весе до 72,6 кг, будет близок в попытке взойти на вершину. Шансов на это больше у 28-летнего украинца, хотя и его 23-летний соперник не знает пока поражений, пусть и завершил последний поединок вничью.

28 января

Лас-Вегас, США. Карл Фрэмптон (Великобритания) — Лео Санта Крус (Мексика).

Если несколько лет назад WBA придерживалась того правила, что называла «суперчемпионом» того боксера, который владел чемпионским титулом не только по версии этой организации, но и еще какой-либо другой из трех престижных, то теперь и этот страх боксерский функционеры потеряли: этот будет бой за пояс WBA Super в весе до 57,2 кг, причем повторный.

Первый бой этих соперников в июле прошлого года состоялся в Бруклине и решением судей (две — за победу, один — за ничью) его выиграл Фрэмптон.

То поражение стало первым в карьере 28-летнего мексиканца, с 2012 года сражающегося только в чемпионских поединках.

Британец же не знает поражений уже в 23 боях на профессиональном ринге, пусть и путешествие через океан стало для него только вторым в карьере. «Я сам хотел этого реванша, — признался Фрэмптон. — Мне понравился наш первый поединок, и я думаю, что во втором я выиграю более убедительно. Всегда мечтал сразиться в главном бою в Лас-Вегасе».

Санта Крус пообещал подготовиться к реваншу на 100 процентов, отметив, что у него сейчас нет никакой другой цели в жизни, как возвращение титула. «Реванш — все, о чем я думаю с прошлого лета», — сказал мексиканец.

Ли Селби (Великобритания) — Хонатан Виктор Баррос (Аргентина).

Еще один британский чемпион мира в той же категории до 57,2 кг, но по версии IBF сразится с не самым сложным для себя соперником. 32-летний Баррос не так часто покидал Южную Америку для того, чтобы выйти против кого-то на ринг, и в четырех их пяти случаях это завершалось для него поражениями.

Но вот осенью прошлого года аргентинец удачно съездил в Японию, где, пусть и раздельным решением судей, но победил местного бойца. Почему бы теперь не попытать счастья в титульном бою в Мекке американского бокса?

Деян Златичанин (Черногория) — Майки Гарсия (США).

А вот в этом противостоянии действующий чемпион не является фаворитом. Не знающий поражений Гарсия попробует отнять у черногорца титул WBC в весе до 61,2 кг и стать чемпионом мира в третьей категории.

Златичанин, как и его соперник, не знает поражений, и пусть провел в США только два поединка, зато завершил их победами нокаутом.

Это будет его первая защита титула и, несмотря на то, что его соперник один из лучших боксеров вне зависимости от веса (pound-for-pound), черногорец заявляет, что готов к «бою всей жизни».

«Поединок не продлится до финального гонга — один из нас будет нокаутирован», — дал чемпион свой прогноз на бой, назвав себя его будущим победителем.

Индио, США. Франсиско Варгас (Мексика) — Мигель Берчельт (Мексика).

Любителей задорной мексиканский рубки в конце января ждет бой за титул чемпиона мира по версии WBC в весе до 59 кг между его обладателем Варгасом и претендентом, который из 30 своих побед 27 одержал досрочно.

29 января

Макао, Китай. Джервин Анкахас (Филиппины) — Хосе Альфредо Родригес (Мексика).

До того, как 25-летний филиппинец стал чемпионом мира по версии IBF в весе до 52,2 кг, неожиданно победив по очкам не знавшего поражений пуэрториканца Макджо Арройо, за его плечами была уже профессиональная карьера длиной в семь лет.

При этом Анкахас боксировал исключительно в Азии, а после единственного своего поражения в 2012 году выиграл досрочно 11 поединков кряду.

Претендент на его титул — не самый опасный, поэтому филиппинец, вполне возможно, использует этот бой как мостик к переезду за океан — к другим аренам и гонорарам.