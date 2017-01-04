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https://sport.mail.ru/news/boxing/28335732/
4 января 2017, 17:51 | Бокс | Чемпионат.com

Корнелиус Банджрейдж вернётся на ринг 7 января

Бывший чемпион мира в первом среднем весе по версии IBF Корнелиус Банджрейдж (34−6−0, 19 КО) вернётся на ринг 7 января. На эту дату у американца запланирован поединок с малоизвестным никарагуанцем Серхио Гомесом (20−20−0, 16 КО), который станет главным событием турнира в Диаборне (штат Мичиган, США), сообщает Figthnews.

Последний свой бой Бандрейдж провёл в сентябре 2015 года против Джермеля Чарло, которому уступил титул чемпиона по версии IBF, проиграв техническим нокаутом.
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