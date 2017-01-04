Корнелиус Банджрейдж вернётся на ринг 7 января
Бывший чемпион мира в первом среднем весе по версии IBF Корнелиус Банджрейдж (34−6−0, 19 КО) вернётся на ринг 7 января. На эту дату у американца запланирован поединок с малоизвестным никарагуанцем Серхио Гомесом (20−20−0, 16 КО), который станет главным событием турнира в Диаборне (штат Мичиган, США), сообщает Figthnews.
Последний свой бой Бандрейдж провёл в сентябре 2015 года против Джермеля Чарло, которому уступил титул чемпиона по версии IBF, проиграв техническим нокаутом.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter