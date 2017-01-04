Допинг-проба Б боксера Поветкина будет вскрыта 5 января

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«WBC продолжает расследование всех обстоятельств дела Поветкина. Организация выступит с заключением после завершения расследования и получения результатов вскрытия пробы Б», — сообщается в пресс-релизе Всемирного боксерского совета (WBC).