Допинг-проба Б боксера Поветкина будет вскрыта 5 января
Допинг-проба Б российского боксера Александра Поветкина будет вскрыта 5 января в Лос-Анджелесе, сообщает RT.
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«WBC продолжает расследование всех обстоятельств дела Поветкина. Организация выступит с заключением после завершения расследования и получения результатов вскрытия пробы Б», — сообщается в
17 декабря поступила информация о том, что в
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