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https://sport.mail.ru/news/boxing/28333484/
4 января 2017, 12:27 | Бокс | «Газета.Ру»

Допинг-проба Б боксера Поветкина будет вскрыта 5 января

Допинг-проба Б российского боксера Александра Поветкина будет вскрыта 5 января в Лос-Анджелесе, сообщает RT.

<nobr>Допинг-проба </nobr>Б российского боксера Александра <span class=error>Поветкина</span> будет вскрыта 5 января в <nobr>Лос-Анджелесе</nobr> сообщает RT. Увеличить
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«WBC продолжает расследование всех обстоятельств дела Поветкина. Организация выступит с заключением после завершения расследования и получения результатов вскрытия пробы Б», — сообщается в пресс-релизе Всемирного боксерского совета (WBC).

17 декабря поступила информация о том, что в допинг-пробе Поветкина обнаружено запрещенное Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вещество остарин. В связи с этим бой россиянина с канадцем Бермейном Стиверном был отменен. 23 декабря стало известно об отсутствии запрещенных веществ в новой допинг-пробе спортсмена.
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