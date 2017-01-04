Хуан Мануэль Лопес дисквалифицирован на полгода за драку с секундантом

Конфликт произошёл в октябре прошлого года после победы Лопеса над Васкесом.



«В пылу ситуации адреналин был на уровне 2000% и я потерял контроль. Это была ошибка и я извинился перед комиссией, фанатами и прессой. И снова извиняюсь, так как такого не должно было произойти. Это было неправильное поведение», — сказал Лопес.