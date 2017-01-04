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https://sport.mail.ru/news/boxing/28333240/
4 января 2017, 12:15 | Бокс | Чемпионат.com

Хуан Мануэль Лопес дисквалифицирован на полгода за драку с секундантом

Бывший чемпион мира Хуан Мануэль Лопес дисквалифицирован на шесть месяцев за драку с секундантом Вилфредо Васкеса Альбертом Риверой, сообщает Boxing Scene.

Конфликт произошёл в октябре прошлого года после победы Лопеса над Васкесом.

«В пылу ситуации адреналин был на уровне 2000% и я потерял контроль. Это была ошибка и я извинился перед комиссией, фанатами и прессой. И снова извиняюсь, так как такого не должно было произойти. Это было неправильное поведение», — сказал Лопес.
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