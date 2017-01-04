Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28331788/
4 января 2017, 12:55 | Бокс | Sports.kz

Головкин сохранил четвертую строчку рейтинга P4P от The Ring

Сайт журнала The Ring опубликовал рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории (P4P) по состоянию на 3 января 2017 года, сообщает Sports.kz.

Сайт журнала The <span class=error>Ring</span> опубликовал рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории (P4P) по состоянию на 3 января 2017 года сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По сравнению с предыдущим выпуском ТОП-10 не потерпел изменений. Лидирует Роман Гонсалес, за ним следуют Андре Уорд и Сергей Ковалев. Казахстанец Геннадий Головкин располагается на четвертой строчке.

Полностью десятка выглядит следующим образом:
1. Роман Гонсалес
2. Андре Уорд
3. Сергей Ковалев
4. Геннадий Головкин
5. Теренс Кроуфорд
6. Василий Ломаченко
7. Гильермо Ригондо
8. Сауль Альварес
9. Шинсуке Яманака
10. Карл Фрэмптон.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Сондерса обсмеяли за то, что тренировка Головкина в Великобритании популярнее его боя

Сондерса обсмеяли за то, что тренировка Головкина в Великобритании популярнее его боя

Твиттер The Haymonites, публикующий новости и мемы на боксёрскую тематику, в шуточной форме сравнил популярность в Великобритании местного боксёра Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО) и казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
03 января

Непобежденный британец сделал прогноз на бой Головкин - Канело

Вилли Евсеев: «Готов играть за Казахстан»

Хулио Сезар Чавес-старший: «Головкин или Кроуфорд достойны звания u201eбоец годаu201c, а не Ломаченко»