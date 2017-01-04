Головкин сохранил четвертую строчку рейтинга P4P от The Ring
Сайт журнала The Ring опубликовал рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории (P4P) по состоянию на 3 января 2017 года, сообщает Sports.kz.
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По сравнению с предыдущим выпуском ТОП-10 не потерпел изменений. Лидирует Роман Гонсалес, за ним следуют Андре Уорд и Сергей Ковалев. Казахстанец Геннадий Головкин располагается на четвертой строчке.
Полностью десятка выглядит следующим образом:
1. Роман Гонсалес
2. Андре Уорд
3. Сергей Ковалев
4. Геннадий Головкин
5. Теренс Кроуфорд
6. Василий Ломаченко
7. Гильермо Ригондо
8. Сауль Альварес
9. Шинсуке Яманака
10. Карл Фрэмптон.
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