Менеджер Лары хочет боя с Головкиным

— Эрисланди дрался с лучшими и по праву сохраняет свой статус элитного боксёра первого среднего веса. На данный момент он один из лучших в своём дивизионе. Сейчас мы сосредоточены на бое с Юрием Форманом, а потом посмотрим, что будет. Мы хотим сделать объединительный бой с непобеждённым Деметриусом Андраде или, возможно, супербой в среднем весе с Геннадием Головкиным. Люди говорят, что все избегают Головкина, что никто не хочет с ним драться. Мы же готовы сделать этот бой, если урегулируем денежный вопрос. Лара — один из лучших P4P в мире, у него идеальный стиль, чтобы побить Головкина, — заявил Де Кубас-младший.