Менеджер Лары хочет боя с Головкиным
Менеджер кубинского боксёра Эрисланди Лары (23−2−2, 13 КО) Луис де
Кубас-младший поделился мнением о потенциальном бое своего клиента с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на MAWarriors.com.
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— Эрисланди дрался с лучшими и по праву сохраняет свой статус элитного боксёра первого среднего веса. На данный момент он один из лучших в своём дивизионе. Сейчас мы сосредоточены на бое с Юрием Форманом, а потом посмотрим, что будет. Мы хотим сделать объединительный бой с непобеждённым Деметриусом Андраде или, возможно, супербой в среднем весе с Геннадием Головкиным. Люди говорят, что все избегают Головкина, что никто не хочет с ним драться. Мы же готовы сделать этот бой, если урегулируем денежный вопрос. Лара — один из лучших P4P в мире, у него идеальный стиль, чтобы побить Головкина, — заявил Де
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