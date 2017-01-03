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https://sport.mail.ru/news/boxing/28330577/
3 января 2017, 21:52 | Бокс | Sports.kz

Менеджер Лары хочет боя с Головкиным

Менеджер кубинского боксёра Эрисланди Лары (23−2−2, 13 КО) Луис де Кубас-младший поделился мнением о потенциальном бое своего клиента с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на MAWarriors.com.

Менеджер кубинского боксёра Эрисланди <span class=error>Лары</span> (23−2−2 13 КО) <span class=error>Луис</span> де <nobr>Кубас-младший</nobr> поделился мнением о потенциальном бое своего клиента с <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (36−0 33 КО) сообщает Sports.kz со ссылкой на MAWarriors.com. Увеличить
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— Эрисланди дрался с лучшими и по праву сохраняет свой статус элитного боксёра первого среднего веса. На данный момент он один из лучших в своём дивизионе. Сейчас мы сосредоточены на бое с Юрием Форманом, а потом посмотрим, что будет. Мы хотим сделать объединительный бой с непобеждённым Деметриусом Андраде или, возможно, супербой в среднем весе с Геннадием Головкиным. Люди говорят, что все избегают Головкина, что никто не хочет с ним драться. Мы же готовы сделать этот бой, если урегулируем денежный вопрос. Лара — один из лучших P4P в мире, у него идеальный стиль, чтобы побить Головкина, — заявил Де Кубас-младший.

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