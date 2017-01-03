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https://sport.mail.ru/news/boxing/28330450/
3 января 2017, 21:22 | Бокс | Sports.kz

СМИ устроили голосование, почему бой Головкин — Канело до сих пор не состоялся

Популярный твиттер-аккаунт Boxing Corner 24/7 предложил читателям определить, кто мешает проведению боя Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) и Сауля Альвареса «Канело» (48−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Популярный <nobr>твиттер-аккаунт</nobr> Boxing Corner 24/7 предложил читателям определить кто мешает проведению боя Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) и <span class=error>Сауля</span> Альвареса <span class=error>Канело</span> (48−1−1 34 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«За что вы проголосуете по бою GGG — Канело? Кто пытается сделать так, чтобы этот бой не состоялся?» — пишет Boxing Corner 24/7.

52% проголосовавших считают, что этого боя не хочет промоутер Канело, Оскар де ла Хойя. 43% опрошенных уверены, что драться с Головкиным не хочет сам мексиканец. Наконец, лишь 5% респондентов полагают, что от боя с Канело уклоняется GGG.

Напомним, бой Головкин — Канело запланирован на сентябрь — об этом у промоутеров боксёров, Тома Лёффлера и Оскара де ла Хойи, есть устная договорённость.

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