СМИ устроили голосование, почему бой Головкин — Канело до сих пор не состоялся
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твиттер-аккаунт Boxing Corner 24/7 предложил читателям определить, кто мешает проведению боя Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) и Сауля Альвареса «Канело» (48−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
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«За что вы проголосуете по бою GGG — Канело? Кто пытается сделать так, чтобы этот бой не состоялся?» — пишет Boxing Corner 24/7.
52% проголосовавших считают, что этого боя не хочет промоутер Канело, Оскар де ла Хойя. 43% опрошенных уверены, что драться с Головкиным не хочет сам мексиканец. Наконец, лишь 5% респондентов полагают, что от боя с Канело уклоняется GGG.
Напомним, бой Головкин — Канело запланирован на сентябрь — об этом у промоутеров боксёров, Тома Лёффлера и Оскара де ла Хойи, есть устная договорённость.
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