«За что вы проголосуете по бою GGG — Канело? Кто пытается сделать так, чтобы этот бой не состоялся?» — пишет Boxing Corner 24/7.



52% проголосовавших считают, что этого боя не хочет промоутер Канело, Оскар де ла Хойя. 43% опрошенных уверены, что драться с Головкиным не хочет сам мексиканец. Наконец, лишь 5% респондентов полагают, что от боя с Канело уклоняется GGG.



Напомним, бой Головкин — Канело запланирован на сентябрь — об этом у промоутеров боксёров, Тома Лёффлера и Оскара де ла Хойи, есть устная договорённость.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">What's your vote on the G.G.G vs Canelo Fight ? Who is trying to not make this fight happen people have your say ? <a href="https://twitter.com/hashtag/GGGCanelo?src=hash">#GGGCanelo</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/CaneloGGG?src=hash">#CaneloGGG</a></p>— BOXING CORNER 24/7 (@boxingcorner247) <a href="https://twitter.com/boxingcorner247/status/815982299359674368">2 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>