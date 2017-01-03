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https://sport.mail.ru/news/boxing/28330152/
3 января 2017, 20:38 | Бокс | Vesti.kz

Джермалл Чарло назвал Геннадия Головкина чемпионом в среднем весе

Не имеющий поражений 26-летний американский боксер Джермалл Чарло, владеющий титулом чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе, назвал 34-летнего казахстанца Геннадия Головкина чемпионом в среднем весе.

Не имеющий поражений 26-летний американский боксер <span class=error>Джермалл</span> <span class=error>Чарло</span> владеющий титулом чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе назвал 34-летнего <span class=error>казахстанца</span> Геннадия <span class=error>Головкина</span> чемпионом в среднем весе. Увеличить
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«Головкин чемпион в 160-ти фунтах. Если руководство заботится о бизнесе, то мы получим этот бой. Это зависит от того, сколько времени это займет. У меня есть свои взгляды на средний вес. Если бы мы заполучили этих парней, то я мог бы остаться в 154 фунтах и хорошо выглядеть. Могут быть поединки и в двух дивизионах», — приводит слова Джермалла Чарло Boxingnews24.com.

Стоит отметить, что на счету Джермалла Чарло 25 поединков на профессиональном ринге, в которых он одержал победы. Причем 19 из них американский боксер завершил досрочно. В одном из своих интервью Джермалл Чарло заявил, что не боится Геннадия Головкина, который владеет поясами WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе, и готов с ним встретиться.

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