Рой Джонс-младший: Сегодня в боксе нельзя проигрывать

Свой следующий бой 47-летний боксёр проведёт 17 февраля против Бобби Ганна.



«Бокс — спорт, где нельзя проигрывать. Нет ничего хуже поражения в профессиональном боксе. Потом люди начнут говорить, что ты неудачник, что ты не так уж и хорош. Ребята из UFC проигрывают регулярно, но с ними ничего такого не случается. Они просто побеждают в следующем поединке», — приводит слова Джонса BoxingScene.