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https://sport.mail.ru/news/boxing/28329800/
3 января 2017, 20:38 | Бокс | Чемпионат.com

Рой Джонс-младший: Сегодня в боксе нельзя проигрывать

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Рой Джонс-младший считает, что сегодня в профессиональном боксе одно поражение может испортить карьеру.

Свой следующий бой 47-летний боксёр проведёт 17 февраля против Бобби Ганна.

«Бокс — спорт, где нельзя проигрывать. Нет ничего хуже поражения в профессиональном боксе. Потом люди начнут говорить, что ты неудачник, что ты не так уж и хорош. Ребята из UFC проигрывают регулярно, но с ними ничего такого не случается. Они просто побеждают в следующем поединке», — приводит слова Джонса BoxingScene.
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