Хирн: Джошуа может отказаться от пояса IBF ради боя с Уайлдером

29 апреля Джошуа проведёт бой против Владимира Кличко. На кону будут пояса IBF и WBA.



«Эта ситуация похожа на ту, в которой потерял свой пояс Тайсон Фьюри. Нельзя собрать все пояса и при этом организовывать бои, которые интересны фанатам. В IBF говорят, если Джошуа победит Кличко, то должен боксировать с Пулевым. Но мы хотим организовать бой против Уайлдера уже будущим летом. Либо выйти против Джозефа Паркера. Если нужно будет, Джошуа может отказаться от пояса IBF», — приводит слова Хирна ringpolska.