У Тайсона Фьюри все еще остается один чемпионский пояс

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Экс-чемпион потерявший все свои чемпионские пояса из-за скандала с употреблением наркотиков, продолжает владеть чемпионским поясом по версии журнала The Ring.

«Этот пояс можно завоевать и потерять только в ринге. Поскольку у меня нет поражения, я продолжу с гордостью его удерживать», — написал Фьюри в «Твиттере».

Также отметим, что Фьюри по итогам 2015 года стал лучшим боксёром по версии журнала. Он стал вторым уроженцем Великобритании, которому это удалось. Первым был Рикки Хаттон.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">This belt can only be won & lost in the ring,as I haven't lost in the ring I will continue to hold her with pride, <a href="https://twitter.com/ringmagazine">@ringmagazine</a> heavyweight <a href="https://t.co/GJpzMTWbcB">pic.twitter.com/GJpzMTWbcB</a></p>— GYPSYKING (@Tyson_Fury) <a href="https://twitter.com/Tyson_Fury/status/815892517698863104">2 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>