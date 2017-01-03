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https://sport.mail.ru/news/boxing/28329122/
3 января 2017, 17:07 | Бокс | Comments.ua

У Тайсона Фьюри все еще остается один чемпионский пояс

Бывший британский чемпион Мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри продолжает удерживать один чемпионский пояс.

Бывший британский чемпион Мира по боксу в <span class=error>супертяжелом</span> весе <span class=error>Тайсон</span> <span class=error>Фьюри</span> продолжает удерживать один чемпионский пояс. Увеличить
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Экс-чемпион потерявший все свои чемпионские пояса из-за скандала с употреблением наркотиков, продолжает владеть чемпионским поясом по версии журнала The Ring.

«Этот пояс можно завоевать и потерять только в ринге. Поскольку у меня нет поражения, я продолжу с гордостью его удерживать», — написал Фьюри в «Твиттере».

Также отметим, что Фьюри по итогам 2015 года стал лучшим боксёром по версии журнала. Он стал вторым уроженцем Великобритании, которому это удалось. Первым был Рикки Хаттон.
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