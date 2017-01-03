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https://sport.mail.ru/news/boxing/28329030/
3 января 2017, 16:53 | Бокс | Р-Спорт

Кинг: Потери от отмены боя Поветкина и Стиверна составили около 2 млн долларов

МОСКВА, 3 янв — Р-Спорт, Елена Соболь. Финансовые потери команды боксера-супертяжеловеса Бермейна Стиверна из-за отмененного боя с россиянином Александром Поветкиным составили около 2 миллионов долларов, рассказал агентству «Р-Спорт» промоутер Дон Кинг, представляющий интересы канадца.

Глава WBC Маурисио Сулейман 17 декабря сообщил, что допинг-проба Поветкина перед боем за титул временного чемпиона мира WBC со Стиверном дала положительный результат на запрещенное вещество остарин, и поединок не состоялся. Концентрация вещества в пробе составила триллионные доли грамма, остальные пробы, согласно заявлению главы промоутерской компании «Мир бокса» Андрея Рябинского, были чисты. Ранее Кинг заявил, что еще не принял решения, будет ли судиться с Рябинским из-за сорванного поединка.

«После всего Стиверн был очень сильно разочарован. Он потерял 1,5 миллиона долларов. Плюс мы потеряли те деньги, которые вложили в его подготовку, — около 300−400 тысяч долларов. Мы проиграли торги, мы вложились в подготовку, в перелеты, в визы для всей команды. Также мы потеряли деньги, которые должны были получить после боя. Все те потери, которые произошли, — это просто катастрофа! Не могу предсказать, что произойдет в будущем с этим боем. В этой ситуации мы жертвы, она нас очень серьезно ранила. Как с точки зрения денег, так и морально», — сказал Кинг по телефону.

Отвечая на вопрос, означает ли ситуация с допингом возможный конец карьеры Поветкина, Кинг был уклончив. «В определенной степени. Это не та вещь, о которой можно судить. На самом деле не знаю. Учитывая то, что WBC должны сохранять чистоту боев, которые они санкционируют и проводят, в случае доказательства его виновности они должны будут отстранить его на несколько лет», — добавил собеседник агентства.
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