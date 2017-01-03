Кинг: Потери от отмены боя Поветкина и Стиверна составили около 2 млн долларов
МОСКВА, 3 янв —
Р-Спорт, Елена Соболь. Финансовые потери команды боксера-супертяжеловеса Бермейна Стиверна из-за отмененного боя с россиянином Александром Поветкиным составили около 2 миллионов долларов, рассказал агентству «Р-Спорт» промоутер Дон Кинг, представляющий интересы канадца.
Глава WBC Маурисио Сулейман 17 декабря сообщил, что
«После всего Стиверн был очень сильно разочарован. Он потерял 1,5 миллиона долларов. Плюс мы потеряли те деньги, которые вложили в его подготовку, — около 300−400 тысяч долларов. Мы проиграли торги, мы вложились в подготовку, в перелеты, в визы для всей команды. Также мы потеряли деньги, которые должны были получить после боя. Все те потери, которые произошли, — это просто катастрофа! Не могу предсказать, что произойдет в будущем с этим боем. В этой ситуации мы жертвы, она нас очень серьезно ранила. Как с точки зрения денег, так и морально», — сказал Кинг по телефону.
Отвечая на вопрос, означает ли ситуация с допингом возможный конец карьеры Поветкина, Кинг был уклончив. «В определенной степени. Это не та вещь, о которой можно судить. На самом деле не знаю. Учитывая то, что WBC должны сохранять чистоту боев, которые они санкционируют и проводят, в случае доказательства его виновности они должны будут отстранить его на несколько лет», — добавил собеседник агентства.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter