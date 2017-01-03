Менеджер: Боксеру Уайлдеру интересен объединительный бой с чемпионом WBO Паркером

Уайлдер, который в прошлом году восстанавливался от травмы руки, проведет следующий бой 25 февраля против поляка Анджея Вавжика в Бирмингеме (США). На счету 31-летнего Уайлдера 37 побед, и все кроме одной он одержал нокаутом. В послужном списке Паркера 22 победы, 18 из которых — досрочные. Титул WBO в первом тяжелом весе 24-летний новозеландец завоевал в декабре, победив по очкам Энди Руиса.

«Все зависит от того, как 25 февраля сложится бой с Анджеем Вавжиком, — сказал Диас, слова которого приводит издание Boxingscene со ссылкой на Radio Live. — Если все сложится, и у Деонтея не будет повреждений или травм, мы бы охотно вышли на ринг в середине года. И если для Паркера представится возможным также провести бой в середине года, мы бы были рады такой возможности».

«Паркер хороший соперник — он молод, быстр и силен, его многие поддерживают. Ребята из его команды проделали огромную работу. Он очень хороший боец. Думаю, что Уайлдер побьет любого в супертяжелом весе, полагаю, что также и люди из команды Паркера уверены, что и их парен способен побить любого в дивизионе. И это то, почему нам надо встретиться с ним на ринге. Нехорошо, когда обычный человек не знает, кто чемпион мира в супертяжелом весе. Должен быть один узнаваемый чемпион — для блага спорта это лучшее, что можно сделать», — добавил специалист.