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3 января 2017, 16:09 | Бокс | Чемпионат.com

Ковалёв: Лучше проиграть, чем выиграть так, как Уорд

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBA, WBO и IBF Сергей Ковалёв считает, что лучше проиграть поединок, чем выиграть, как это сделал американец Андре Уорд.

Ковалёв уступил Уорду единогласным решением судей.

«Сейчас моя карьера получила второе дыхание. Это был опыт. Лучше проиграть сейчас, чем позже. Если бы у меня были все четыре пояса, было бы ещё обиднее. И, конечно, лучше проиграть, чем выиграть так, как Уорд. В бою я сделал всё, что было в моих силах. Я допустил ошибки при подготовке и потерял выносливость после четырёх раундов. Больше эти ошибки не повторятся», — приводит слова Ковалёва BoxingScene.
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