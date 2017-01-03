Ковалёв: Лучше проиграть, чем выиграть так, как Уорд

Ковалёв уступил Уорду единогласным решением судей.



«Сейчас моя карьера получила второе дыхание. Это был опыт. Лучше проиграть сейчас, чем позже. Если бы у меня были все четыре пояса, было бы ещё обиднее. И, конечно, лучше проиграть, чем выиграть так, как Уорд. В бою я сделал всё, что было в моих силах. Я допустил ошибки при подготовке и потерял выносливость после четырёх раундов. Больше эти ошибки не повторятся», — приводит слова Ковалёва BoxingScene.