Советник Пакьяо: За бой против Кроуфорда мы хотим 20 миллионов долларов

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В минувшем ноябре Пакьяо одержал победу над 27-летним американцем Джесси Варгасом, и за этот бой он получил чуть больше шести миллионов долларов — это самый маленький гонорар Пакьяо за последние 8 лет. У Пакьяо больше нет контракта с компанией Top Rank. Когда контракт был действующим, то согласно ему, филиппинец гарантировано получал за бой не менее 20 миллионов долларов. Сейчас Пакьяо и Top Rank работают на разовой основе, подписывая отдельное соглашение на каждый бой.

«Если компания Top Rank хочет, чтобы Мэнни Пакьяо дрался с Кроуфордом, тогда будем драться с Кроуфордом, — говорит Конц. — Но мы хотим гарантировано 20 миллионов долларов».

Как пишет издание, вскоре глава Top Rank Боб Арум отправится на Филиппины, чтобы обсудить с Пакьяо следующий бой. Что касается боя с Кроуфордом, то здесь может быть загвоздка. В середине декабря Кроуфорд был приговорен к 53 дням тюремного заключения за порчу имущества в автосервисе, когда он отказался платить и сам снял машину с подъемника, сломав его. Отбывать заключение Кроуфорд пока еще не начал.