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https://sport.mail.ru/news/boxing/28328001/
3 января 2017, 13:54 | Бокс | Sports.kz

Хулио Сезар Чавес-старший: Головкин или Кроуфорд достойны звания «боец года», а не Ломаченко

Легенда бокса Хулио Сезар Чавес-старший утверждает, что Геннадия Голвкина по праву можно считать одним из претендентов на «Боец года — 2016», сообщает Sports.kz.

Легенда бокса Хулио <span class=error>Сезар</span> <nobr>Чавес-старший</nobr> утверждает что Геннадия <span class=error>Голвкина</span> по праву можно считать одним из претендентов на Боец года — 2016 сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Со всем должным уважением [Ломаченко] не был бойцом года по моему мнению. Для меня это был бы Теренс Кроуфорд или Геннадий Головкин, один из двух», — цитирует Чавеса-старшего BoxingScene.

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