Хулио Сезар Чавес-старший: Головкин или Кроуфорд достойны звания «боец года», а не Ломаченко
Легенда бокса Хулио Сезар
Чавес-старший утверждает, что Геннадия Голвкина по праву можно считать одним из претендентов на «Боец года — 2016», сообщает Sports.kz.
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«Со всем должным уважением [Ломаченко] не был бойцом года по моему мнению. Для меня это был бы Теренс Кроуфорд или Геннадий Головкин, один из двух», — цитирует
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