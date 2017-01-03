Хулио Сезар Чавес-старший: Головкин или Кроуфорд достойны звания «боец года», а не Ломаченко

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«Со всем должным уважением [Ломаченко] не был бойцом года по моему мнению. Для меня это был бы Теренс Кроуфорд или Геннадий Головкин, один из двух», — цитирует Чавеса-старшего BoxingScene.