Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28327566/
3 января 2017, 12:56 | Бокс | Sports.kz

Абель Санчес: Соперники Головкина много пишут в соцсетях, но не звонят промоутеру Леффлеру

Тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) Абель Санчес заявил, что потенциальные соперники боксёра слишком много пишут в соцсетях, но при этом не пытаются связаться с промоутером Томом Леффлером.

Тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC WBA IBF и IBO <span class=error>казахстанца</span> Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) <span class=error>Абель</span> <span class=error>Санчес</span> заявил что потенциальные соперники боксёра слишком много пишут в <span class=error>соцсетях</span> но при этом не пытаются связаться с промоутером Томом <span class=error>Леффлером</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Всё, что мы можем делать, — продолжать боксировать с лучшими доступными боксёрами. Каждый может говорить то, что хочет, но всё это лишь разговоры. Никто не звонит Леффлеру. Вы не можете организовать бой через “Твиттер” или “Фейсбук”. Вы должны позвонить промоутеру, чтобы договориться. Головкин готов к любому сопернику, просто этим парням нужно сделать шаг на ринг», — приводит слова Санчеса On The Ropes Boxing Radio.

Свой следующий поединок Головкин проведёт 18 марта против Дэниела Джейкобса (31−1, 29 КО).

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
03 января

СМИ рассказали, почему Мейвезер не хочет боя Головкин - Канело

Казахстанского боксера назвали лучшим проспектом 2016 года

Выросла трансферная стоимость игроков КПЛ