Потенциальные соперники Головкина Альварес и Чавес-младший могут встретиться в мае

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«Все хотят увидеть бой моего сына против Канело. Переговоры значительно продвинулись, бой, может, состоится в мае. Вес уже выбрали — 165 фунтов (второй средний вес. — Прим. “Чемпионата”). Теперь нужно договориться по деньгам. Думаю, это будет успешная сделка с любой стороны», — приводит слова Чавеса-старшего BoxingScene.