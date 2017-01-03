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https://sport.mail.ru/news/boxing/28327224/
3 января 2017, 12:08 | Бокс | Sports.kz

Потенциальные соперники Головкина Альварес и Чавес-младший могут встретиться в мае

Отец мексиканского боксёра Хулио Сезара Чавеса-младшего (49−2−1, 32 КО) заявил, что переговоры с командой его соотечественника Сауля Альвареса (48−1−1, 34 KO) серьёзно продвинулись вперёд.

Отец мексиканского боксёра Хулио <span class=error>Сезара</span> <nobr>Чавеса-младшего</nobr> (49−2−1 32 КО) заявил что переговоры с командой его соотечественника <span class=error>Сауля</span> Альвареса (48−1−1 34 KO) серьёзно продвинулись вперёд. Увеличить
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«Все хотят увидеть бой моего сына против Канело. Переговоры значительно продвинулись, бой, может, состоится в мае. Вес уже выбрали — 165 фунтов (второй средний вес. — Прим. “Чемпионата”). Теперь нужно договориться по деньгам. Думаю, это будет успешная сделка с любой стороны», — приводит слова Чавеса-старшего BoxingScene.

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