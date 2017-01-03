Напомним, Ковалев и Уорд провели поединок в Лас-Вегасе 19 ноября. Все трое арбитров отдали победу американцу с одинаковым счетом 114:113. Таким образом, Уорд отобрал у Сергея чемпионские пояса WBA, WBO и IBF. Отметим, что в контракте на первый поединок было оговорено право россиянина на реванш в случае поражения.

— По мнению судей, Сергей Ковалев не победил Андре Уорда, хотя большинство людей считают иначе. Как вы справляетесь с разочарованием от такого поражения?

— Таков бокс. Нужно двигаться дальше. Я думал, что Сергей выиграл бой по раундам 9−3 или 8−4 в худшем случае. Я был уверен, что он взял восемь раундов, если не девять. Я не могу винить в этом Уорда. Он — хороший боец. Судья видел, какую борьбу он навязывал, и разрешал это делать. Решение было плохим, но мы надеемся на реванш, который должен состояться между апрелем и июнем.

— Не считаете, что Уорду удалось переломить ход боя? Во второй половине он выглядел значительно лучше.

— В первой половине Сергей все сделал очень хорошо. Во второй части Уорд вернулся в бой. Я бы оценил вторую половину счетом 3−3. Проблема была в том, что в нашем углу был русский парень, который всю вторую часть боя делал подсказки Ковалеву. Я был ограничен по времени. Но это угол Сергея. Я не знаю, почему он позволил тому парню говорить, но это его право. Я не стал вмешиваться. Не знаю о чем шел разговор, но в первой части боя Сергей доминировал.

В первой половине боя у меня был счет 5−1 или 6−0. Вторая половина закончилась со счетом 3−3. Сергей замедлился, поэтому все что я мог сделать — немного разгрузить его в перерывах, чтобы он не выдохся.

— Многие считают, что во втором поединке Уорд будет выглядеть лучше. И они не признают заслуг Ковалева и не верят в его возможности. Что думаете?

— Вы уже ответили за меня. Задайтесь вопросом, что может сделать Уорд, чтобы реально провести более качественный второй поединок? Он не может бить сильнее. Он не может двигаться быстрее. Ему же придется тогда бегать. Ему остается только стоять и сражаться. Он упал от не самого сильного удара. Что же с ним произойдет, если он действительно примет бой?

В первом поединке он мало дрался и много бегал. Каким образом он будет лучше выглядеть в реванше? Откроет в себе талант нокаутера? Будет наносить больше ударов? Это возможно. Но это сделает его более уязвимым для атак Сергея. С другой стороны Ковалев может улучшить свою выносливость, расчетливее наносить удары и отрезать углы ринга. Сергею есть в чем прибавить, а Уорду прибавить не в чем.

Все эти так называемые эксперты должно быть сошли с ума, если считают, что Андре реально прибавит еще. Он не сможет в чем-либо серьезно прибавить. Он не будет стоять и драться, он не будет больше двигаться, это уже бег. Что же он может улучшить? Он может только принять бой. Отлично. Он будет более уязвим для ударов.

— Насколько вероятно, что именно реванш будет следующим боем?

— Это решать Уорду. Мир бокса был бы рад если реванш состоялся как можно быстрее. Произойдет ли это? Мяч находится на стороне Андре. Слово за ним.

— Когда Сергей сможет выйти на ринг?

— Не позднее апреля, а может и раньше.