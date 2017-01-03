Хурцидзе может стать обязательным претендентом на титул Сондерса
Бывший обладатель титула WBC Silver в среднем весе 37-летний грузинский боксер Автандил Хурцидзе (#1 WBO) может стать обязательным претендентом на титул WBO в среднем весе, которым в настоящий момент владеет британец Билли Джо Сондерс, пишет Аllboxing.ru.
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Об этом сообщил советник Хурцидзе Кит Коннолли. Сейчас обязательным претендентом на бой с Сондерсом является мексиканец Сауль «Канело» Альварес, однако он ведет переговоры о бое с Хулио Сезаром
«Последние девять месяцев Хурцидзе терпеливо ждал шанса провести бой за титул, — сказал Коннолли. — Если “Канело” решит, что он хочет провести поединок против
Напомним, что Сондерс владеет поясом WBO, которого не хватает казахстанцу Геннадию Головкину, чтобы стать абсолютным чемпионом. На данный момент в активе GGG титулы WBC, WBA, IBF и IBO. Свой следующий поединок Головкин проведет против претендента по линии WBA американского боксера Дэниэла Джейкобса. Поединок состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в
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