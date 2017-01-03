Хурцидзе может стать обязательным претендентом на титул Сондерса

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Об этом сообщил советник Хурцидзе Кит Коннолли. Сейчас обязательным претендентом на бой с Сондерсом является мексиканец Сауль «Канело» Альварес, однако он ведет переговоры о бое с Хулио Сезаром Чавесом-младшим, и, если они увенчается успехом, то у WBO не будет другого выбора, как назначить бой Сондерс-Хурцидзе, считает советник.

«Последние девять месяцев Хурцидзе терпеливо ждал шанса провести бой за титул, — сказал Коннолли. — Если “Канело” решит, что он хочет провести поединок против Чавеса-младшего, то мы считаем, что WBO не сможет отказать Автандилу в его законном праве оспорить титул в бою с Сондерсом. Мы ожидаем, что WBO все сделает правильно. Мы подождем и посмотрим, что получится у “Канело”, а затем предпримем необходимые шаги, чтобы обеспечить нашему бойцу справедливое отношение со стороны санкционирующей организации».