Джермалл Чарло: Я готов подняться в средний вес и встретиться с лучшими

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«Я действительно чувствую, что способен подняться в 160 фунтов и конкурировать с сильнейшими парнями этого веса, — сказал Чарло. — Почти всю свою карьеру я провел в первом среднем весе, но мое тело меняется, и теперь я готов подняться в средний вес и посмотреть, что у меня получится».