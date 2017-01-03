Джермалл Чарло: Я готов подняться в средний вес и встретиться с лучшими
Не имеющий поражений 26-летний американский боксер Джермалл Чарло, владеющий титулом чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе, заявил, что готов драться на категорию выше, сообщает Allboxing.ru.
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«Я действительно чувствую, что способен подняться в 160 фунтов и конкурировать с сильнейшими парнями этого веса, — сказал Чарло. — Почти всю свою карьеру я провел в первом среднем весе, но мое тело меняется, и теперь я готов подняться в средний вес и посмотреть, что у меня получится».
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