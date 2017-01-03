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https://sport.mail.ru/news/boxing/28325970/
3 января 2017, 11:21 | Бокс | Vesti.kz

Легендарный американский комментатор и член Зала славы назвал Головкина лучшим боксером 2016 года

Легендарный американский комментатор и член Зала славы Боб Шеридан, который работает для телеканалов HBO, ESPN, FOX и SHOWTIME, назвал казахстанца Геннадия Головкина лучшим боксером 2016 года.

Также он отметил Андре Уорда Теренса Кроуфорда и Романа Гонсалеса. Увеличить
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«Я выбираю Головкина. Хотя есть веские аргументы в пользу Андре Уорда и Теренса Кроуфорда. Также есть Роман Гонсалес, у которого 46−0. Он отличный боец и он должен быть упомянут в разговоре о лучшем боксере года. Таков мой вариант», — заявил Боб Шеридан в интервью Ontheropesboxing.com.

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