Легендарный американский комментатор и член Зала славы назвал Головкина лучшим боксером 2016 года
Легендарный американский комментатор и член Зала славы Боб Шеридан, который работает для телеканалов HBO, ESPN, FOX и SHOWTIME, назвал казахстанца Геннадия Головкина лучшим боксером 2016 года.
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«Я выбираю Головкина. Хотя есть веские аргументы в пользу Андре Уорда и Теренса Кроуфорда. Также есть Роман Гонсалес, у которого 46−0. Он отличный боец и он должен быть упомянут в разговоре о лучшем боксере года. Таков мой вариант», — заявил Боб Шеридан в интервью Ontheropesboxing.com.
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