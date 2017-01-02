Абель Санчес: Уорд каким-то образом убедил судей, он не побил Ковалева
Тренер GGG назвал прошедший поединок борьбой, а не боксом.
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Тренер казахстанского чемпиона Геннадия Головкина Абель Санчес, который в свое время являлся наставником и Сергея Ковалева, поделился мнением о бое россиянина с американцем Андре Уордом. По мнению Санчеса, Ковалев в том поединке одержал победу, а не проиграл.
«Я еще сразу после боя сказал, что думаю, что Ковалев выиграл. Но это не тот бокс, который я хотел бы видеть. Первые шесть раундов были нормальные, но остальные были борьбой, а не боксом. Вы не должны выигрывать бой в борьбе, потому что это не борьба, а бокс. Но это то, что делает Андре Уорд. Но он
Напомним, бой между Ковалевым и Уордом за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе состоялся 20 ноября в
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