Ковалев или Поветкин? Кто был лучшим российским боксером в 2016 году

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10. Александр Поветкин

Рекорд: 31−1,23 9 КО.

В этом году: победа над французом Йоаном Дюапа (KO6).

Комментарий: Независимо о того, по какому вектору пойдет карьера Поветкина в 2017 году, предыдущий год оказался потерянным, хотя изначально был многообещающим. Чемпионский пояс Александр не получил, даже чемпионского боя не дали. И еще претендентский бой отняли, а что будет в этого году — большой вопрос. Дай бог не дисквалифицируют.

9. Артур Бетербиев

Рекорд: 11−0, 11 КО.

В этом году: победы над аргентинцем Эсекиелем Освальдо Мадерной (TKO4) и парагвайцем Исидро Ранини Прието.

Комментарий: Не шибко богаче год провел Бетербиев. Он успешно топтался на месте, находясь на процедурах мешковой терапии с боксерами из Южной Америки. Но в отличие от Поветкина все-таки приблизился к чемпионскому бою. Команда россиянина планирует через один поединок вывести его на титул. Вероятно на победителя боя-реванша Ковалев-Уорд.

8. Давид Аванесян

Рекорд: 22−1, 11 КО.

В этом году: победа над американцем Шейном Мозли (UD12).

Комментарий: Вроде как один бой в году — это мало. Даже очень мало. Но зато Давид Аванесян победой в этом поединке обеспечил себе место в истории. Спустя многие годы он будет вспоминать, как по всем статьям победил легенду бокса Шейна Мозли. Побед над боксерами с таким громким именем у российских спортсменов пока немного.

7. Умар Саламов

Рекорд: 18−0, 13 KO.

В этом году: победы над угандцем Джоуи Вегасом (TKO2), британцем Боб Аджисафе (UD12), венгром Норберт Немесапати (UD12) и танзанийцем Абдаллахом Пазивапази (TKO1).

Комментарий: В полутяжелом весе набирается серьезная конкуренция. Основные титулы уже имеют своих хозяев. И вряд ли они поменяют владельца в ближайшее время. Зато вакантный пояс по версии IBO ярко и уверенно взял Умар Саламов. И в конце хода защитил его отличным нокаутом.

6. Денис Лебедев

Рекорд: 29−3, 22 КО.

В этом году: Победа над аргентинцем Виктором Эмилио Рамиресом (UD12) и поражение от россиянина Мурата Гассиева (SD12).

Комментарий: Летом Денис Лебедев стал обладателем двух чемпионских титулов в первом тяжелом весе, а осенью едва не остался без поясов. Благо его промоутер предчувствовал поражение и сумел договориться с WBA о том, чтобы титул этой организации не стоял на кону. Победа над Виктором Эмилио Рамиресом не может расцениваться, как предмет для гордости. Таких «Рамиресов» по 20 в каждом весе есть. А вот бой с Муратом Гассиевым явно показал, что конец карьеры Лебедева не так уж далек. Тем не менее, Денис владел двумя титулами одновременно, а это редкость.

5. Дмитрий Бивол

Рекорд: 8−0, 6 KO.

В этом году: победы над бразильцем Клейтоном Консесайо (KO4), доминиканцем Феликсом Валерой (UD12) и украинцем Евгений Махтиенко (UD12).

Комментарий: Всего восемь боев в активе и три из них в этом году. Все победы и уже есть титул временного чемпиона по версии WBA. Вот с такого рывка началась карьера Дмитрия Бивола. И опять речь идет о полутяжелом весе. Россиянин в непростом поединке взял верх над доминиканцем Феликсом Валерой, но вот когда он выйдет на полноценный титульный бой? Едва ли его соперником будут Сергей Ковалев, Андре Уорд или Адонис Стивенсон. А вот держать курс на регулярного чемпиона по версии WBA Натана Клеверли можно и нужно. Даже в этом году.

4. Денис Шафиков

Рекорд: 38−2, 20 КО.

В этом году: победы над американцем Джамелем Херрингом (ТКО10) и ганцем Ричаром Комми (SD12).

Комментарий: Крепкий российский легковес Денис Шафиков получил свой третий шанс завоевать титул IBF. Скорее всего, его соперником будет Роберт Истер, которому предстоит свободная защита титула в феврале. Даже поражения в титульных боях в прошлые годы Шафикову можно было занести в актив. Что уж говорить о победах в прошедшем году.

3. Максим Власов

Рекорд: 37−2, 20 КО.

В этом году: победы над узбеком Нурулло Мирзаевым (RTD1), белорусом Юрием Быховцевым (UD10), украинцем Исмаилом Силлахом (TKO3), бразильцем Карлосом Аилтоном Насименто (TKO3) и россиянином Рахимом Чахкиевым (TKO7).

Комментарий: Вот уж кто действительно много и качественно поработал в этом году — это Максим Власов. Он перешел из полутяжелого веса в первый тяжелый в 2015. И коллекция его «скальпов» пополнили такие крепкие боксеры, Как Исмаил Силлах и Рахим Чахкиев. Причем встреча с последним по версии «Советского спорта» победил в номинации «Бой года».

2. Мурат Гассиев

Рекорд: 24−0, 17 КО.

В этом году: победы над американцем Джорданом Шиммелом (KO1) и Денисом Лебедевым (SD12).

Комментарий: Достаточно скромно, но одновременно и быстро к своему титульному бою пришел Мурат Гассиев. Он стал чемпионом мира в 23 года. Причем в бою с Денисом Лебедевым он показал огромный потенциал для роста. Удар у Гассиев без того мощный, а атаки многогранны и неожиданны. Вот если Абель Санчес натаскает своего подопечного по защитным навыкам — цены Мурату не будет. Будет абсолютный чемпион в своем весе.

1. Сергей Ковалев

Рекорд: 30−1−1, 26 КО.

В этом году: победа над канадцем Жаном Паскалем (RT7) и малавийцем Айзеком Чилембой (UD12). Поражение от американца Андре Уорда (UD12).

Комментарий: С одной стороны Сергей Ковалев провел худший год в карьере. Не самая зрелищная победа над Жаном Паскалем, неубедительная победа над Айзеком Чилембой и поражение от Андре Уорда. Но никого из этой оппозиции проходным соперником не назовешь. Да и «сын судей» Уорд не без помощи судей победил россиянина. И пока второго поражения от Уорда Ковалев не потерпел, в его лидерстве сомневаться не приходится.