Почему бой Головкин - Альварес не соcтоится в 2017 году

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Обозреватель портала Boxingnews24.com Дэн Эмброуз рассказал, почему бой между казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 34 КО) может так и не состояться в 2017 году.

Причиной тому являются финансовые разногласия. Как известно, промоутеры «Канело» из Golden Boy Promotions предлагают казахстанскому боксеру фиксированный гонорар в 15 миллионов долларов, тогда как команда GGG рассчитывает получить процент от общего дохода с поединка.

По мнению автора, Golden Boy будет стараться откладывать этот бой то тех пор, пока 34-летний Головкин не состарится и более не будет представлять угрозу для 26-летнего «Канело». Если же промоутеры мексиканца предпочтут придерживаться своей позиции, вместо того, чтобы «отдать Головкину скальп “Канело” в 2017 году, то стороны не договорятся и за миллион лет, тем самым отодвинув бой на 2018 год».

Если же Головкин и тогда будет представлять опасность, то Golden Boy может отложить бой еще до 2019 года. Однако все может измениться, если Головкин примет предложение о фиксированном гонораре в 15 миллионов долларов.

«Но это выглядит мало вероятным и, скорее всего, в сентябре мы увидим, как Альвареса будет драться против Мигеля Котто или Билли Джо Сондерса. Мы уже видели, как в 2015 году бой «Канело» и Котто принес 900 тысяч PPV, и в Golden Boy рассчитывают получить эти же цифры в их реванше. Однако, я так не думаю, поскольку фанаты не захотят платить дважды за то, что они уже видели.

Если же Golden Boy действительно хочет свести «Канело» с Головкиным, то им нужно увеличить предложения для казахстанца. В случае фиксированного гонорара он должен быть увеличен до 30 миллионов долларов. Я не думаю, что представители Головкина согласятся на эту сумму за бой, который может принести от 100 до 200 миллионов долларов, — пишет автор.