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https://sport.mail.ru/news/boxing/28318116/
1 января 2017, 16:30 | Бокс | Vesti.kz

Головкин во второй раз подряд выиграл награду «Боксер года» от Boxing News and Views

В 2016 году казахстанец провел два боя и оба завершил досрочной победой.

В 2016 году казахстанец провел два боя и оба завершил досрочной победой. Увеличить
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Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) во второй раз подряд выиграл награду «Боксер года» по версии Boxing News and Views, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По итогам голосования, проводившегося на сайте Boxing News and Views, Головкин набрал 69,67 процента голосов, значительно опередив своих конкурентов. Так, ближайший преследователь казахстанского бокесра — украинец Василий Ломаченко набрал всего 12,69 процента Головкина.

Помимо Головкина и Ломаченко в список претендентов на эту награду также входили Карл Фрэмптон, Теренс Кроуфорд, Андре Уорд, Роман Гонсалес, Сауль Альварес и Эррол Спенс-младший.

Напомним, в этом году Головкин провел два боя. В апреле в Калифорнии казахстанский боксер нокаутировал во втором раунде американца Доминика Уэйда, в сентябре в Лондоне досрочно победил британца Келла Брука.

Кроме того, Головкин стал обладателем пояса чемпиона WBC в среднем весе, которые перешел к нему после того, как от него отказался Альварес. Также казахстанец вошел в Книгу рекордов Гиннесса как лучший нокаутер в истории среднего веса.
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