The Guardian наглядно показала, почему соперникам не следует злить Головкина
Казахстанский боксер является лучшим нокаутером в истории среднего веса.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В их число вошел эпизод боя с участием чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанским боксером Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО) против австралийца Дэниэла Гила (31−5, 16 КО).
На фрагменте запечатлен момент, когда Гил наносит точный удар, но пропускает ответный и оказывается на канвасе ринга. В описании к этому моменту всего три слова: «Не бейте Головкина». В итоге этот удар оказался решающим: Гил сумел подняться, однако отказался от продолжения борьбы.
Напомним, их бой состоялся 27 июля в 2014 году на арене Madison Square Garden в
После этой победы Головкин стал лучшим нокаутером в истории среднего веса, а в декабре 2016 года казахстанец получил соответствующий сертификат от авторов Книги рекордов Гиннесса, а также специальную награду от WBC как самый доминирующий боксер.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter