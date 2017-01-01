The Guardian наглядно показала, почему соперникам не следует злить Головкина

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В их число вошел эпизод боя с участием чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанским боксером Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО) против австралийца Дэниэла Гила (31−5, 16 КО).

На фрагменте запечатлен момент, когда Гил наносит точный удар, но пропускает ответный и оказывается на канвасе ринга. В описании к этому моменту всего три слова: «Не бейте Головкина». В итоге этот удар оказался решающим: Гил сумел подняться, однако отказался от продолжения борьбы.

Напомним, их бой состоялся 27 июля в 2014 году на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Головкин нокаутировал Гила уже в третьем раунде.

После этой победы Головкин стал лучшим нокаутером в истории среднего веса, а в декабре 2016 года казахстанец получил соответствующий сертификат от авторов Книги рекордов Гиннесса, а также специальную награду от WBC как самый доминирующий боксер.

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