Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28318010/
1 января 2017, 12:11 | Бокс | Vesti.kz

The Guardian наглядно показала, почему соперникам не следует злить Головкина

Казахстанский боксер является лучшим нокаутером в истории среднего веса.

Казахстанский боксер является лучшим <span class=error>нокаутером</span> в истории среднего веса. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В их число вошел эпизод боя с участием чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанским боксером Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО) против австралийца Дэниэла Гила (31−5, 16 КО).

На фрагменте запечатлен момент, когда Гил наносит точный удар, но пропускает ответный и оказывается на канвасе ринга. В описании к этому моменту всего три слова: «Не бейте Головкина». В итоге этот удар оказался решающим: Гил сумел подняться, однако отказался от продолжения борьбы.

Напомним, их бой состоялся 27 июля в 2014 году на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Головкин нокаутировал Гила уже в третьем раунде.

После этой победы Головкин стал лучшим нокаутером в истории среднего веса, а в декабре 2016 года казахстанец получил соответствующий сертификат от авторов Книги рекордов Гиннесса, а также специальную награду от WBC как самый доминирующий боксер.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
1 января

Головкин во второй раз подряд выиграл награду "Боксер года" от Boxing News and Views

The Guardian наглядно показала, почему соперникам не следует злить Головкина

Легенды мексиканского бокса призвали Альвареса провести бой с Головкиным в 2017 году