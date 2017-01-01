Российское СМИ включило бой Головкина в главные спортивные события 2017 года

«Из 2016-го в наступающий год в мире бокса перемещаются несколько историй, которые ожидают своей развязки. Все они касаются исключительно спортивных противостояний, но вот одна — ситуация с сорвавшимися титульными боями супертяжеловеса Александра Поветкина — будет решаться не на ринге, а в судейских залах и кабинетах спортивных чиновников.



Уже известна дата одного из самых ожидаемых в новом году боев: бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко вернется на ринг 29 апреля после паузы почти в полтора года.



Его соперником в поединке, который состоится на знаменитом стадионе “Уэмбли” станет обладатель пояса IBF британский олимпийский чемпион Энтони Джошуа.



Должен состояться в начале 2017 года и матч-реванш в категории до 79,4 кг между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом, который после довольно спорной победы по очкам стал владельцем сразу трех поясов — WBO, IBF и WBA (Super). Условие в виде проведения реванша в случае поражения Крашера было предусмотрительно внесено в контракт на первый поединок промоутером Кэти Дувой, однако до сих пор точных данных о том, когда он может состояться, нет. Если верить заокеанским СМИ, бой может пройти и в России.



Вполне возможно, что 2017-й год станет последним в многолетней карьере одного из лучших боксеров последнего десятилетия вне зависимости от весовых категорий — Мэнни Пакьяо. По крайней мере, об этом рассуждает его многолетний тренер Фредди Роуч, а менеджер филиппинца Боб Арум отмечает, что, вероятнее всего, Пакман проведет свои поединки в июне и ноябре.

Главные итоги года в мировом боксе

Распоясанная Россия



Наконец, один из самых техничных представителей современного бокса украинец Василий Ломаченко, владеющий чемпионский титулом WBO в категории до 59 кг, настроен на то, чтобы взять реванш у мексиканского ветерана Орландо Салидо, который ранее победил двукратного олимпийского чемпиона во втором его поединке на профессиональном ринге. Еще одна звезда бокса с постсоветского пространства — казахстанец Геннадий Головкин — начнет год с обязательной защиты одного из трех своих поясов в категории до 74,2 кг: 18 марта в Нью-Йорке его соперником должен стать американец Дэниэл Джейкобс», — обозначило основное в боксе за год данное СМИ.