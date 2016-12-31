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https://sport.mail.ru/news/boxing/28315340/
31 декабря 2016, 17:12 | Бокс | Чемпионат.com

Корралес снова победил Учияму и защитил титул WBA

Панамский боксёр Хесреел Корралес (21−1, 8 КО) победил японца Такаши Учияму (24−2−1, 20 КО) раздельным решением судей и защитил свой пояс чемпиона по версии WBA во втором полулёгком весе.

Один судья отдал победу японцу со счётом 114:113, тогда как двое остальных признали сильнейшим Корралеса — 115:112 и 117:110.

Это был второй поединок между Корралесом и Учиямой в 2016 году. В первом бою Корралес нокаутировал своего соперника во втором раунде.

Ранее сообщалось, что будущим соперником Корралеса может стать чемпион WBO во втором полулёгком весе украинец Василий Ломаченко.
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