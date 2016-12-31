Корралес снова победил Учияму и защитил титул WBA

Один судья отдал победу японцу со счётом 114:113, тогда как двое остальных признали сильнейшим Корралеса — 115:112 и 117:110.



Это был второй поединок между Корралесом и Учиямой в 2016 году. В первом бою Корралес нокаутировал своего соперника во втором раунде.



Ранее сообщалось, что будущим соперником Корралеса может стать чемпион WBO во втором полулёгком весе украинец Василий Ломаченко.