Русский дух. Итоги года для российского бокса

Для российского профессионального бокса 2016 год выдался менее успешным, нежели предыдущий 2015-й. Главным показателем этого является тот факт, что в уходящем году уменьшилось число действующих чемпионов мира из России. Да и поединков за мировые титулы отечественные бойцы провели в этом году меньше, чем в 2015-м. К тому же неприятным сюрпризом стали положительные допинг-пробы 37-летнего российского супертяжеловеса Александра Поветкина. 2016 год наверняка запомнится ему на всю жизнь.

Скандалы, интриги, расследования

Дважды Александра обвиняли в употреблении допинга накануне намеченных поединков за звание чемпиона мира. В мае в одной из проб Поветкина был обнаружен мельдоний, из-за чего сорвался его поединок против действующего чемпиона мира WBC американца Деонтея Уайлдера. А в декабре одна из предматчевых допинг-проб Александра показала наличие запрещённого вещества остарин. По этой причине не состоялся его бой за звание временного чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном.



Впоследствии выяснилось, что в положительной допинг-пробе Александра было обнаружено ничтожно малое количество остарина, и теперь команда российского боксёра надеется на полную реабилитацию своего подопечного. Но ответы на вопросы даст лишь расследование этого дела Всемирным боксёрским советом. Поветкин уже не молод и из-за этих событий теряет драгоценное время, которого до завершения спортивной карьеры у него в любом случае осталось не так уж много.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BNmvYIGj7Cj/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Две недели до выхода на ринг ????? #povetkinEkb#vsenabox#мирбокса#поветкин#стиверн#екатеринбург#17декабря</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Александр Поветкин. Фан-клуб ⭐ (@povetkinteam) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-04T18:29:30+00:00">Dec 4, 2016 at 10:29am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Российское дерби

В рамках первого тяжёлого веса в уходящем году состоялось примечательное событие для российского профи-бокса. Всего лишь во второй раз в истории мировой титул оспаривали два отечественных бойца. И впервые российский боксёр отобрал звание чемпиона мира у своего соотечественника. В начале декабря 23-летний Мурат Гассиев выиграл по очкам раздельным решением судей у 37-летнего Дениса Лебедева, завоевав мировой титул IBF и став самым молодым российским чемпионом мира в профи-боксе за всю историю.



Однако во владении Лебедева остался ещё мировой титул суперчемпиона WBA, который не был выставлен на кон в этом бою. А до этого, в мае, Денис победил техническим нокаутом во втором раунде аргентинца Виктора Эмилио Рамиреса и объединил чемпионские пояса WBA и IBF. Но последний, как уже было отмечено, потерял в первой же его защите.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.3333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BNmmXJzh1Ei/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#Repost @vsenabox ・・・ Взвешивание в #РенессансМонархЦентр перед вечером бокса #lebedevgassiev 3 декабря: чемпион WBA Super и IBF в первом тяжёлом весе Денис Лебедев -- Мурат Гассиев #бокс #sport #boxing #moscow #миц #лебедевvsгассиев</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Renaissance Moscow Hotel (@renaissance_monarch_moscow) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-04T17:10:43+00:00">Dec 4, 2016 at 9:10am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Крушитель против Сына Судей

В полутяжёлом весе, к сожалению, в конце 2016 года потерял чемпионские пояса WBA Super, IBF и WBO 33-летний Сергей Ковалёв. В январе Крушитель одержал досрочную победу по итогам семи раундов в матче-реванше с канадцем Жаном Паскалем. В июле он одолел в Екатеринбурге по очкам единогласным решением судей малавийца Айзека Чилембу. Но в ноябре Сергей уступил в ожидаемом многими любителями бокса поединке американцу Андре Уорду.



Бой между ними закончился победой заокеанского боксёра по очкам единогласным решением судей с минимальной разницей в счёте, но вызвал многочисленные дискуссии по поводу правильности официального вердикта. Большинство специалистов посчитали, что победу больше заслужил Ковалёв, но было немало и тех, кто увидел преимущество Уорда (Сына Судей — таким прозвищем Ковалёв наградил Уорда после боя).

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:58.75% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BOj0M6UhbRL/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">??Трус всегда рад тому, что ему дарят, потому что сам он никогда не может взять то, что желает! ??A coward is always gonna be happy for the things are given to him, because he never can take what he wants. ??Kovalboxer.ru Shopkrusher.ru ??Kovalboxer.com Shopkrusher.com #champion #kovalboxer #kovalevward #kovalev #rematch #teamkrusher #sergeykovalev #mexico #mexican #mexicanos #mexicanfans #teamkovalev #hboboxing #shopkrusher #Kazakhstan #Ковалев #Крашер #СергейКовалев #разрушитель #Россия #Russia #bestfighter © Сергей Ковалёв</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykovalev_officialpage) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-28T11:45:20+00:00">Dec 28, 2016 at 3:45am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Стремительный Бивол

Теперь команда россиянина требует организации немедленного матча-реванша, на что американский боксёр отвечает, что не против его устроить, если промоутеры удовлетворят все его финансовые запросы. Неплохо проявил себя в этом весе и перспективный 26-летний Дмитрий Бивол, который в мае выиграл по очкам единогласным решением судей у доминиканца Феликса Валеры и обзавёлся поясом временного чемпиона мира WBA.



В суперсреднем весе 29-летний россиянин Фёдор Чудинов в феврале утратил титул суперчемпиона мира WBA, проиграв спорным судейским решением матч-реванш боснийскому немцу Феликсу Штурму. Последний затем был уличён в применении допинга, вынужден был оставить титул вакантным и вообще уехал жить из Германии на свою историческую родину. И теперь вернуть принадлежавший ему чемпионский пояс Фёдор попробует в бою с другим соперником, каковым возможно станет довольно известный британец Джордж Гроувз.



В рамках среднего веса шанс сразиться за мировой титул WBO в уходящем году получил малоизвестный на родине 31-летний россиянин Артур Акавов. В начале декабря он противостоял действующему чемпиону — британцу Билли Джо Сондерсу, однако уступил по очкам единогласным решением судей. Хотя выглядел временами не хуже местного фаворита.



В полусреднем дивизионе не очень известный на родине 28-летний россиянин Давид Аванесян в мае отстоял принадлежавший ему титул временного чемпиона мира WBA в бою с легендарным американцем Шейном Шугаром Мозли. Правда, на момент их боя последнему шёл 45-й год. Но на данном этапе карьеры Аванесяна выбор в соперники такого титулованного ветерана не является чем-то плохим. Впоследствии Давид был переведён из статуса временного в регулярные чемпионы мира, и теперь он надеется получить более престижные поединки. Суперчемпионом мира WBA в этом весе является известный американец Кит Турман.

Апсет года

А вот в первом полусреднем весе в уходящем году Россия потеряла одного из своих чемпионов мира. В декабре соавтором одного из самых сенсационных поражений года в мировом профи-боксе стал Эдуард Трояновский, который был нокаутирован уже на первой минуте боя загадочным намибийцем Джулиусом Индонго и потерял принадлежавшие ему мировые титулы IBF и IBO. Хотя до этого в апреле и сентябре Трояновский провёл две успешные защиты — в матче-реванше с аргентинцем Сезаром Рене Куэнкой и против официального претендента японца Кейты Обары. Обоих этих соперников Эдуард одолел досрочно. Но вот в своём третьем бою года сам оказался в их положении.



В более лёгких весовых категориях в 2016 году российские боксёры поединков за мировые титулы не проводили. Хотя среди них есть очень достойные контендеры: такие, например, как легковесы Денис Шафиков и Пётр Петров, которые способны уже в ближайшее время оспорить звание чемпиона мира.



Итак, на конец 2016 года Россия имеет трёх действующих чемпионов мира по профи-боксу: Мурата Гассиева (IBF) и Дениса Лебедева (WBA) в первом тяжёлом весе, а также Давида Аванесяна (WBA) в полусреднем весе. Также временным чемпионом мира является Дмитрий Бивол (WBA) в полутяжёлом весе. (Для сравнения: на конец 2015 года Россия имела пятерых полновесных и одного временного чемпиона мира).



На протяжении 2016 года российские профи-боксёры провели 11 поединков за мировые чемпионские титулы по четырём основным версиям, в которых одержали 7 побед (3 из них досрочно) и потерпели 5 поражений (1 досрочное). (Аналогичная статистика за 2015 год была следующей: 15 боёв, 9 побед (6 досрочных) и 6 поражений (2 досрочных).

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.1018518519% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BNkQhFmBYbF/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#moscow #boxing #sport #бокс #lebedevgassiev</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A video posted by ?? VSENABOX (@vsenabox) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-03T19:21:21+00:00">Dec 3, 2016 at 11:21am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>