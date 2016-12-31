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https://sport.mail.ru/news/boxing/28315109/
31 декабря 2016, 16:57 | Бокс | Чемпионат.com

Русский дух. Итоги года для российского бокса

Уходящий год выдался непростым для отечественного бокса. Несмотря на все сложности, российские бойцы побеждали в ринге и за его пределами.

Для российского профессионального бокса 2016 год выдался менее успешным нежели предыдущий 2015-й. Увеличить
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Для российского профессионального бокса 2016 год выдался менее успешным, нежели предыдущий 2015-й. Главным показателем этого является тот факт, что в уходящем году уменьшилось число действующих чемпионов мира из России. Да и поединков за мировые титулы отечественные бойцы провели в этом году меньше, чем в 2015-м. К тому же неприятным сюрпризом стали положительные допинг-пробы 37-летнего российского супертяжеловеса Александра Поветкина. 2016 год наверняка запомнится ему на всю жизнь.

Скандалы, интриги, расследования

Дважды Александра обвиняли в употреблении допинга накануне намеченных поединков за звание чемпиона мира. В мае в одной из проб Поветкина был обнаружен мельдоний, из-за чего сорвался его поединок против действующего чемпиона мира WBC американца Деонтея Уайлдера. А в декабре одна из предматчевых допинг-проб Александра показала наличие запрещённого вещества остарин. По этой причине не состоялся его бой за звание временного чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном.

Впоследствии выяснилось, что в положительной допинг-пробе Александра было обнаружено ничтожно малое количество остарина, и теперь команда российского боксёра надеется на полную реабилитацию своего подопечного. Но ответы на вопросы даст лишь расследование этого дела Всемирным боксёрским советом. Поветкин уже не молод и из-за этих событий теряет драгоценное время, которого до завершения спортивной карьеры у него в любом случае осталось не так уж много.

Российское дерби

В рамках первого тяжёлого веса в уходящем году состоялось примечательное событие для российского профи-бокса. Всего лишь во второй раз в истории мировой титул оспаривали два отечественных бойца. И впервые российский боксёр отобрал звание чемпиона мира у своего соотечественника. В начале декабря 23-летний Мурат Гассиев выиграл по очкам раздельным решением судей у 37-летнего Дениса Лебедева, завоевав мировой титул IBF и став самым молодым российским чемпионом мира в профи-боксе за всю историю.

Однако во владении Лебедева остался ещё мировой титул суперчемпиона WBA, который не был выставлен на кон в этом бою. А до этого, в мае, Денис победил техническим нокаутом во втором раунде аргентинца Виктора Эмилио Рамиреса и объединил чемпионские пояса WBA и IBF. Но последний, как уже было отмечено, потерял в первой же его защите.

Крушитель против Сына Судей

В полутяжёлом весе, к сожалению, в конце 2016 года потерял чемпионские пояса WBA Super, IBF и WBO 33-летний Сергей Ковалёв. В январе Крушитель одержал досрочную победу по итогам семи раундов в матче-реванше с канадцем Жаном Паскалем. В июле он одолел в Екатеринбурге по очкам единогласным решением судей малавийца Айзека Чилембу. Но в ноябре Сергей уступил в ожидаемом многими любителями бокса поединке американцу Андре Уорду.

Бой между ними закончился победой заокеанского боксёра по очкам единогласным решением судей с минимальной разницей в счёте, но вызвал многочисленные дискуссии по поводу правильности официального вердикта. Большинство специалистов посчитали, что победу больше заслужил Ковалёв, но было немало и тех, кто увидел преимущество Уорда (Сына Судей — таким прозвищем Ковалёв наградил Уорда после боя).

Стремительный Бивол

Теперь команда россиянина требует организации немедленного матча-реванша, на что американский боксёр отвечает, что не против его устроить, если промоутеры удовлетворят все его финансовые запросы. Неплохо проявил себя в этом весе и перспективный 26-летний Дмитрий Бивол, который в мае выиграл по очкам единогласным решением судей у доминиканца Феликса Валеры и обзавёлся поясом временного чемпиона мира WBA.

В суперсреднем весе 29-летний россиянин Фёдор Чудинов в феврале утратил титул суперчемпиона мира WBA, проиграв спорным судейским решением матч-реванш боснийскому немцу Феликсу Штурму. Последний затем был уличён в применении допинга, вынужден был оставить титул вакантным и вообще уехал жить из Германии на свою историческую родину. И теперь вернуть принадлежавший ему чемпионский пояс Фёдор попробует в бою с другим соперником, каковым возможно станет довольно известный британец Джордж Гроувз.

В рамках среднего веса шанс сразиться за мировой титул WBO в уходящем году получил малоизвестный на родине 31-летний россиянин Артур Акавов. В начале декабря он противостоял действующему чемпиону — британцу Билли Джо Сондерсу, однако уступил по очкам единогласным решением судей. Хотя выглядел временами не хуже местного фаворита.

В полусреднем дивизионе не очень известный на родине 28-летний россиянин Давид Аванесян в мае отстоял принадлежавший ему титул временного чемпиона мира WBA в бою с легендарным американцем Шейном Шугаром Мозли. Правда, на момент их боя последнему шёл 45-й год. Но на данном этапе карьеры Аванесяна выбор в соперники такого титулованного ветерана не является чем-то плохим. Впоследствии Давид был переведён из статуса временного в регулярные чемпионы мира, и теперь он надеется получить более престижные поединки. Суперчемпионом мира WBA в этом весе является известный американец Кит Турман.

Апсет года

А вот в первом полусреднем весе в уходящем году Россия потеряла одного из своих чемпионов мира. В декабре соавтором одного из самых сенсационных поражений года в мировом профи-боксе стал Эдуард Трояновский, который был нокаутирован уже на первой минуте боя загадочным намибийцем Джулиусом Индонго и потерял принадлежавшие ему мировые титулы IBF и IBO. Хотя до этого в апреле и сентябре Трояновский провёл две успешные защиты — в матче-реванше с аргентинцем Сезаром Рене Куэнкой и против официального претендента японца Кейты Обары. Обоих этих соперников Эдуард одолел досрочно. Но вот в своём третьем бою года сам оказался в их положении.

В более лёгких весовых категориях в 2016 году российские боксёры поединков за мировые титулы не проводили. Хотя среди них есть очень достойные контендеры: такие, например, как легковесы Денис Шафиков и Пётр Петров, которые способны уже в ближайшее время оспорить звание чемпиона мира.

Итак, на конец 2016 года Россия имеет трёх действующих чемпионов мира по профи-боксу: Мурата Гассиева (IBF) и Дениса Лебедева (WBA) в первом тяжёлом весе, а также Давида Аванесяна (WBA) в полусреднем весе. Также временным чемпионом мира является Дмитрий Бивол (WBA) в полутяжёлом весе. (Для сравнения: на конец 2015 года Россия имела пятерых полновесных и одного временного чемпиона мира).

На протяжении 2016 года российские профи-боксёры провели 11 поединков за мировые чемпионские титулы по четырём основным версиям, в которых одержали 7 побед (3 из них досрочно) и потерпели 5 поражений (1 досрочное). (Аналогичная статистика за 2015 год была следующей: 15 боёв, 9 побед (6 досрочных) и 6 поражений (2 досрочных).

За 2016 год в боях за мировые титулы по версиям четырёх основных федераций для российского бокса было:

7 (3 КО) побед: 2 (2 КО) — Эдуард Трояновский, 1 (1 КО) — Денис Лебедев, 1 — Сергей Ковалёв, 1 — Мурат Гассиев, 1 — Давид Аванесян, 1 — Дмитрий Бивол.

5 (1 КО) поражений: 1 (1 КО) — Эдуард Трояновский, 1 — Фёдор Чудинов, 1 — Сергей Ковалёв, 1 — Денис Лебедев, 1 — Артур Акавов.

Список всех боёв российских профи-боксёров за мировые титулы по версиям четырёх ведущих федераций в 2016 году:

1. 20 февраля. Феликс Штурм (Германия) — Фёдор Чудинов (WBA в суперсреднем весе) — MD 12

2. 8 апреля. Эдуард Трояновский — Сезар Рене Куэнка (Аргентина) (IBF в первом полусреднем весе) — TKO 7

3. 21 мая. Денис Лебедев — Виктор Эмилио Рамирес (WBA Super и IBF в первом тяжёлом весе) — ТКО 2

4. 21 мая. Дмитрий Бивол — Феликс Валера (Доминиканская Республика) (WBA Interim в полутяжёлом весе) — UD 12

5. 28 мая. Давид Аванесян — Шейн Мозли (США) (WBA Interim в полусреднем весе) — UD 12

6. 11 июля. Сергей Ковалёв — Айзек Чилемба (Малави) (WBA Super, IBF и WBO в полутяжёлом весе) — UD 12

7. 9 сентября. Эдуард Трояновский — Кейта Обара (Япония) (IBF в первом полусреднем весе) — TKO 2

8. 19 ноября. Андре Уорд (США) — Сергей Ковалёв (WBA Super, IBF и WBO в полутяжёлом весе) — UD 12

9. 3 декабря. Мурат Гассиев — Денис Лебедев (IBF в первом тяжёлом весе) — SD 12

10. 3 декабря. Джулиус Индонго (Намибия) — Эдуард Трояновский (IBF в первом полусреднем весе) — KO 1

11. 3 декабря. Билли Джо Сондерс (Англия) — Артур Акавов (WBO в среднем весе) — UD 12.
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