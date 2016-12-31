Русский дух. Итоги года для российского бокса
Уходящий год выдался непростым для отечественного бокса. Несмотря на все сложности, российские бойцы побеждали в ринге и за его пределами.
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Для российского профессионального бокса 2016 год выдался менее успешным, нежели предыдущий 2015-й. Главным показателем этого является тот факт, что в уходящем году уменьшилось число действующих чемпионов мира из России. Да и поединков за мировые титулы отечественные бойцы провели в этом году меньше, чем в 2015-м. К тому же неприятным сюрпризом стали положительные
Скандалы, интриги, расследования
Дважды Александра обвиняли в употреблении допинга накануне намеченных поединков за звание чемпиона мира. В мае в одной из проб Поветкина был обнаружен мельдоний,
Впоследствии выяснилось, что в положительной
Российское дерби
В рамках первого тяжёлого веса в уходящем году состоялось примечательное событие для российского
Однако во владении Лебедева остался ещё мировой титул суперчемпиона WBA, который не был выставлен на кон в этом бою. А до этого, в мае, Денис победил техническим нокаутом во втором раунде аргентинца Виктора Эмилио Рамиреса и объединил чемпионские пояса WBA и IBF. Но последний, как уже было отмечено, потерял в первой же его защите.
Крушитель против Сына Судей
В полутяжёлом весе, к сожалению, в конце 2016 года потерял чемпионские пояса WBA Super, IBF и WBO 33-летний Сергей Ковалёв. В январе Крушитель одержал досрочную победу по итогам семи раундов в
Бой между ними закончился победой заокеанского боксёра по очкам единогласным решением судей с минимальной разницей в счёте, но вызвал многочисленные дискуссии по поводу правильности официального вердикта. Большинство специалистов посчитали, что победу больше заслужил Ковалёв, но было немало и тех, кто увидел преимущество Уорда (Сына Судей — таким прозвищем Ковалёв наградил Уорда после боя).
Стремительный Бивол
Теперь команда россиянина требует организации немедленного
В суперсреднем весе 29-летний россиянин Фёдор Чудинов в феврале утратил титул суперчемпиона мира WBA, проиграв спорным судейским решением
В рамках среднего веса шанс сразиться за мировой титул WBO в уходящем году получил малоизвестный на родине 31-летний россиянин Артур Акавов. В начале декабря он противостоял действующему чемпиону — британцу Билли Джо Сондерсу, однако уступил по очкам единогласным решением судей. Хотя выглядел временами не хуже местного фаворита.
В полусреднем дивизионе не очень известный на родине 28-летний россиянин Давид Аванесян в мае отстоял принадлежавший ему титул временного чемпиона мира WBA в бою с легендарным американцем Шейном Шугаром Мозли. Правда, на момент их боя последнему шёл 45-й год. Но на данном этапе карьеры Аванесяна выбор в соперники такого титулованного ветерана не является
Апсет года
А вот в первом полусреднем весе в уходящем году Россия потеряла одного из своих чемпионов мира. В декабре соавтором одного из самых сенсационных поражений года в мировом
В более лёгких весовых категориях в 2016 году российские боксёры поединков за мировые титулы не проводили. Хотя среди них есть очень достойные контендеры: такие, например, как легковесы Денис Шафиков и Пётр Петров, которые способны уже в ближайшее время оспорить звание чемпиона мира.
Итак, на конец 2016 года Россия имеет трёх действующих чемпионов мира по профи-боксу: Мурата Гассиева (IBF) и Дениса Лебедева (WBA) в первом тяжёлом весе, а также Давида Аванесяна (WBA) в полусреднем весе. Также временным чемпионом мира является Дмитрий Бивол (WBA) в полутяжёлом весе. (Для сравнения: на конец 2015 года Россия имела пятерых полновесных и одного временного чемпиона мира).
На протяжении 2016 года российские
За 2016 год в боях за мировые титулы по версиям четырёх основных федераций для российского бокса было:
7 (3 КО) побед: 2 (2 КО) — Эдуард Трояновский, 1 (1 КО) — Денис Лебедев, 1 — Сергей Ковалёв, 1 — Мурат Гассиев, 1 — Давид Аванесян, 1 — Дмитрий Бивол.
5 (1 КО) поражений: 1 (1 КО) — Эдуард Трояновский, 1 — Фёдор Чудинов, 1 — Сергей Ковалёв, 1 — Денис Лебедев, 1 — Артур Акавов.
Список всех боёв российских
1. 20 февраля. Феликс Штурм (Германия) — Фёдор Чудинов (WBA в суперсреднем весе) — MD 12
2. 8 апреля. Эдуард Трояновский — Сезар Рене Куэнка (Аргентина) (IBF в первом полусреднем весе) — TKO 7
3. 21 мая. Денис Лебедев — Виктор Эмилио Рамирес (WBA Super и IBF в первом тяжёлом весе) — ТКО 2
4. 21 мая. Дмитрий Бивол — Феликс Валера (Доминиканская Республика) (WBA Interim в полутяжёлом весе) — UD 12
5. 28 мая. Давид Аванесян — Шейн Мозли (США) (WBA Interim в полусреднем весе) — UD 12
6. 11 июля. Сергей Ковалёв — Айзек Чилемба (Малави) (WBA Super, IBF и WBO в полутяжёлом весе) — UD 12
7. 9 сентября. Эдуард Трояновский — Кейта Обара (Япония) (IBF в первом полусреднем весе) — TKO 2
8. 19 ноября. Андре Уорд (США) — Сергей Ковалёв (WBA Super, IBF и WBO в полутяжёлом весе) — UD 12
9. 3 декабря. Мурат Гассиев — Денис Лебедев (IBF в первом тяжёлом весе) — SD 12
10. 3 декабря. Джулиус Индонго (Намибия) — Эдуард Трояновский (IBF в первом полусреднем весе) — KO 1
11. 3 декабря. Билли Джо Сондерс (Англия) — Артур Акавов (WBO в среднем весе) — UD 12.
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