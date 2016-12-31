21-летний японец Такана стал чемпионом WBO в первом легчайшем весе
Японский боксёр Косеи Танака (8−0, 5 КО) стал чемпионом мира по версии WBO в первом легчайшем весе. 21-летний боксёр победил мексиканца Мойзеса Фуэнтеса (24−3−1, 13 КО). Танака одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде.
С помощью этой победы Танака повторил бывший рекорд своего соотечественника Наойя Иноуэ, став чемпионом мира в двух весовых категориях в восьмом бою на профессиональном ринге. Ранее этот рекорд побил украинец Василий Ломаченко, который стал чемпионом в двух разных весах за семь поединков.
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