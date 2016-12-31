21-летний японец Такана стал чемпионом WBO в первом легчайшем весе

С помощью этой победы Танака повторил бывший рекорд своего соотечественника Наойя Иноуэ, став чемпионом мира в двух весовых категориях в восьмом бою на профессиональном ринге. Ранее этот рекорд побил украинец Василий Ломаченко, который стал чемпионом в двух разных весах за семь поединков.