Салидо может провести реванш с Варгасом вместо Ломаченко

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«Мы много об этом говорили, всё обсуждали. И чем больше людей ты спрашиваешь, тем больше узнаёшь, что они хотят увидеть новую встречу Салидо и Варгаса. Так что теперь мы движемся в этом направлении», — рассказал Гиббонс Boxing Scene.