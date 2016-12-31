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https://sport.mail.ru/news/boxing/28314237/
31 декабря 2016, 13:43 | Бокс | Чемпионат.com

Салидо может провести реванш с Варгасом вместо Ломаченко

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Орландо Салидо может передумать проводить реванш с чемпионом WBO во втором полулёгком весе Василием Ломаченко. По словам советника Салидо Шона Гиббонса, его команда считает более подходящим другой реванш — с Франсиско Варгасом.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Орландо <span class=error>Салидо</span> может передумать проводить реванш с чемпионом WBO во втором полулёгком весе Василием <span class=error>Ломаченко</span>. Увеличить
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«Мы много об этом говорили, всё обсуждали. И чем больше людей ты спрашиваешь, тем больше узнаёшь, что они хотят увидеть новую встречу Салидо и Варгаса. Так что теперь мы движемся в этом направлении», — рассказал Гиббонс Boxing Scene.

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