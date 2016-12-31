Маркес: Котто изменил требования к весовой категории, потому бой сорвался

Мексиканец надеялся вернуться на ринг в бою с пуэрториканцем, однако команда Котто выдвинула условия к весовой категории, не устроившие Маркеса.



«Были переговоры о поединке с Мигелем Котто, бросившим вызов мне. Даже тренер Мигеля Фредди Роуч сказал, что он будет драться со мной во втором полусреднем весе, и мне нравилась такая перспектива. Но потом они изменили своё мнение и захотели боя в 154 футах. Честно говоря, это слишком большой вес для меня. Я не хочу им давать такого преимущества», — цитирует Маркеса BoxingScene.