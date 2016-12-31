Эксперт объяснил, почему Ломаченко обошел Головкина в 2016 году

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Sports.kz прокомментировать данную ситуацию попросил прямого агент известного менеджера Эла Хэймона Алекса Вайсфельда.



— Ломаченко — яркий пример того, как «Топ Рэнк» умеет раскручивать свои таланты. Не умаляя таланта этого боксера, хочу только подметить тот факт, что подбор противников был идеален. Ригондо показал бы его действительный уровень, — сказал Вайсфельд.