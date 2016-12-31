Эксперт объяснил, почему Ломаченко обошел Головкина в 2016 году
Целый ряд изданий лучшим боксером уходящего года признал украинца Василия Ломаченко, который опередил в числе прочих и казахстанца Геннадия Головкина.
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Sports.kz прокомментировать данную ситуацию попросил прямого агент известного менеджера Эла Хэймона Алекса Вайсфельда.
— Ломаченко — яркий пример того, как «Топ Рэнк» умеет раскручивать свои таланты. Не умаляя таланта этого боксера, хочу только подметить тот факт, что подбор противников был идеален. Ригондо показал бы его действительный уровень, — сказал Вайсфельд.
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