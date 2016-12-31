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«Я знаю, что все хотят увидеть бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, но мой боец Билли Джо Сондерс может их всех расстроить. Сначала я хочу, чтобы Сондерс защитил свой титул чемпиона мира WBO в среднем весе против Канело, а затем провел объединительный поединок против обладателя чемпионских поясов WBC, WBA и IBF Геннадия Головкина», — написал промоутер.