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https://sport.mail.ru/news/boxing/28312508/
31 декабря 2016, 9:43 | Бокс | Sports.kz

Промоутер Сондерса хочет нарушить планы на бой Головкин — Альварес

Британский промоутер Фрэнк Уоррен в своей колонке на Daily Star рассказал о планах для своего подопечного Билли Джо Сондерса на 2017 год, пишет Sports.kz.

Британский промоутер <span class=error>Фрэнк</span> <span class=error>Уоррен</span> в своей колонке на Daily <span class=error>Star</span> рассказал о планах для своего подопечного Билли Джо Сондерса на 2017 год пишет Sports.kz. Увеличить
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«Я знаю, что все хотят увидеть бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, но мой боец Билли Джо Сондерс может их всех расстроить. Сначала я хочу, чтобы Сондерс защитил свой титул чемпиона мира WBO в среднем весе против Канело, а затем провел объединительный поединок против обладателя чемпионских поясов WBC, WBA и IBF Геннадия Головкина», — написал промоутер.

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