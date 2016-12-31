Промоутер Сондерса хочет нарушить планы на бой Головкин — Альварес
Британский промоутер Фрэнк Уоррен в своей колонке на Daily Star рассказал о планах для своего подопечного Билли Джо Сондерса на 2017 год, пишет Sports.kz.
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«Я знаю, что все хотят увидеть бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, но мой боец Билли Джо Сондерс может их всех расстроить. Сначала я хочу, чтобы Сондерс защитил свой титул чемпиона мира WBO в среднем весе против Канело, а затем провел объединительный поединок против обладателя чемпионских поясов WBC, WBA и IBF Геннадия Головкина», — написал промоутер.
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