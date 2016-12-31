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https://sport.mail.ru/news/boxing/28312037/
31 декабря 2016, 2:04 | Бокс | Чемпионат.com

Тренер Беллью: Кличко уже не тот, Джошуа победит его

Тренер чемпиона мира по версии WBC в первом тяжёлом весе британца Тони Беллью Дэйв Колдуэлл поделился ожиданиями от боя между чемпионом IBF в супертяжёлом весе Энтони Джошуа и Владимиром Кличко.

Тренер чемпиона мира по версии WBC в первом тяжёлом весе британца Тони <span class=error>Беллью</span> <span class=error>Дэйв</span> Колдуэлл поделился ожиданиями от боя между чемпионом IBF в <span class=error>супертяжёлом</span> весе <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> и Владимиром <span class=error>Кличко</span>. Увеличить
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Джошуа и Кличко будут боксировать 29 апреля в Лондоне.

«Думаю, победит Энтони Джошуа. Он постоянно прогрессирует, и я считаю, что его скорость и манёвренность будут играть большую роль, как и его мощь. Кличко уже не тот боксёр, каким он был раньше», — приводит слова Колдуэлла Boxing News.

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