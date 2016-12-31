Тренер Беллью: Кличко уже не тот, Джошуа победит его

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Джошуа и Кличко будут боксировать 29 апреля в Лондоне.



«Думаю, победит Энтони Джошуа. Он постоянно прогрессирует, и я считаю, что его скорость и манёвренность будут играть большую роль, как и его мощь. Кличко уже не тот боксёр, каким он был раньше», — приводит слова Колдуэлла Boxing News.