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30 декабря 2016, 23:51 | Бокс | Чемпионат.com

Хирн: Ждём хороших новостей по бою Хан — Брук в середине января

Промоутер чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе британца Келла Брука Эдди Хирн заявил, что переговоры о поединке против Амира Хана могут завершиться в январе 2017 года.

«Есть несколько вариантов, но переговоры проходят позитивно, поэтому, думаю, мы сможем сделать этот бой реальностью. Мы приложим все усилия, чтобы организовать бой. Надеемся, что хорошие новости появятся в середине января 2017 года», — приводит слова Хирна Sky Sports.

Ранее сообщалось, что бой Хан — Брук может пройти на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
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