«Есть несколько вариантов, но переговоры проходят позитивно, поэтому, думаю, мы сможем сделать этот бой реальностью. Мы приложим все усилия, чтобы организовать бой. Надеемся, что хорошие новости появятся в середине января 2017 года», — приводит слова Хирна Sky Sports.



Ранее сообщалось, что бой Хан — Брук может пройти на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.