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https://sport.mail.ru/news/boxing/28311381/
30 декабря 2016, 23:02 | Бокс | Sports.kz

Сондерса обсмеяли за то, что тренировка Головкина в Великобритании популярнее его боя

Твиттер The Haymonites, публикующий новости и мемы на боксёрскую тематику, в шуточной форме сравнил популярность в Великобритании местного боксёра Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО) и казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

<span class=error>Твиттер</span> The Haymonites публикующий новости и <span class=error>мемы</span> на боксёрскую тематику в шуточной форме сравнил популярность в Великобритании местного боксёра Билли Джо Сондерса (24−0 12 КО) и <span class=error>казахстанца</span> Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Неловко — это когда GGG приезжает в твою страну и на своей тренировке собирает б? льшую толпу болельщиков, чем ты на своих боях», — иронизирует The Haymonites.

В начале декабря Сондерс одержал неубедительную победу над российским боксёром Артуром Акавовым (16−2, 7 КО), после чего подвергся критике СМИ и болельщиков. В своём интервью после боя Билли Джо заявил, что ему потребуется ещё один или два боя перед серьёзными поединками — с Головкиным или мексиканцем Саулем Альваресом «Канело» (48−1−1, 34 КО).

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