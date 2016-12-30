Сондерса обсмеяли за то, что тренировка Головкина в Великобритании популярнее его боя
Твиттер The Haymonites, публикующий новости и мемы на боксёрскую тематику, в шуточной форме сравнил популярность в Великобритании местного боксёра Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО) и казахстанца Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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«Неловко — это когда GGG приезжает в твою страну и на своей тренировке собирает б? льшую толпу болельщиков, чем ты на своих боях», — иронизирует The Haymonites.
В начале декабря Сондерс одержал неубедительную победу над российским боксёром Артуром Акавовым (16−2, 7 КО), после чего подвергся критике СМИ и болельщиков. В своём интервью после боя Билли Джо заявил, что ему потребуется ещё один или два боя перед серьёзными поединками — с Головкиным или мексиканцем Саулем Альваресом «Канело» (48−1−1, 34 КО).
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